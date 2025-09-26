Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, înarmate cu energie nucleară, capabile să ajungă în SUA.

„Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura propriul regim, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete balistice intercontinentale, capabile să transporte focoase nucleare către Statele Unite”, a avertizat Lee Jae-Myung.

Deși proiectul „nu pare a fi încă finalizat, se spune că se află în fazele sale finale”, a declarat președintele sud-coreean.

De la preluarea mandatului său în iunie, Lee Jae-Myung a încercat să îmbunătățească relațiile cu Coreea de Nord, opunându-se politicilor fostului președinte sud-coreean Yoon Suk-Yeol.

Coreea de Sud încearcă să oprească programul nuclear al Phenianului

Președintele Coreei de Sud a insistat, în cadrul Adunării Generale a ONU la New York, că „obiectivul ar trebui să fie oprirea dezvoltării nucleare, a dezvoltării rachetelor balistice intercontinentale și a exporturilor”, conform cotidianului Sud Ouest. Oprirea producției și dezvoltării armelor nucleare ar aduce „câștiguri majore în materie de securitate”, a justificat acesta.

Lee Jae-Myung a estimat că regimul omologului său nord-coreean, Kim Jong-Un, produce suficient pentru a fabrica „aproximativ 15 până la 20 de bombe nucleare suplimentare în fiecare an”. Președintele a avertizat că dacă nu se ia nicio măsură împotriva programului nuclear, numărul rachetelor „va continua să crească în fiecare an”.

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un, s-a arătat deschis la reluarea discuțiilor cu Statele Unite, cu condiția ca Washingtonul să nu încerce să-i oprească programul nuclear.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară

Lee Jae-Myung a rostit un prim discurs la tribuna ONU/ Președintele sud-coreean continuă eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL

Volodimir Zelenski îl încurajează pe TRUMP să contribuie la schimbarea poziției lui XI JINPING cu privire la războiul din Ucraina