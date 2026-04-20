După Bloomberg, Reuters a devenit a doua publicație străină de știri care a abordat criza politică din România.

Reuters scrie că este de așteptat ca Partidul Social Democrat să-și retragă sprijinul pentru premierul din partea Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan.

Reuters: Urmează luni de „instabilitate politică” pentru România

Publicația avertizează că ar putea rezulta luni de „instabilitate politică”. Criza va pune presiune pe datoriile țării, pe ratingul de credit și primirea de fonduri UE.

Coaliția de guvernare condusă de Bolojan s-a format acum 10 luni, din patru mari partide pro-europenne. S-a întâmplat după ce alegerile prezidențiale „au polarizat” societatea.

Guvernul Bolojan, format pentru a preveni AUR să ajungă la putere

Guvernul s-a format cu scopul de a preveni ascensiunea „extremei dreapta” la putere. Însă, de atunci, partidele s-au ciocnit constant asupra măsurilor de reformă.

Social-democrații, care alcătuiesc cel mai mare partid din coaliția pro-europeană, sunt din ce în ce mai alarmați de pierderea sprijinului în fața extremei dreapta, potrivit Reuters.

România ar urma să organizeze alegeri parlamentare abia din 2028. Ultima oară au fost desfășurate la 1 decembrie 2024, chiar de Ziua Națională.

Conflictul PSD-PNL

Social-democrații au aprobat până acum toate măsurile de reducere a deficitului, cu toate că și-au exprimat îndoielile. Acum, ei solicită demisia lui Bolojan printr-un vot intern al partidului.

Bolojan a declarat că nu va demisiona. Reuters menționează că în acest caz, partidul de stânga își va retrage toți cei șase miniștri din cabinet la sfârșitul acestei săptămâni, lăsând coaliția fără o majoritate parlamentară.

Consecințele economice ale crizei politice

Agențiile de rating au menținut România pe ultima treaptă a ratingului de investiții în ultimul an. Cabinetul Bolojan a majorat taxele și a redus cheltuielile statului pentru a scade cel mai mare deficit bugetar al UE.

Agențiile au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc cheie. România ar putea pierde 11 miliarde de euro din fondurile UE de redresare și reziliență dacă nu sunt implementate reforme suplimentare până în august 2026.

România trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul inițiativei de reînarmare a UE.

Apelul președintelui Nicușor Dan la calmarea piețelor

„Președintele centrist al României”, Nicușor Dan, a încercat luni să liniștească piețele. El a afirmat că partidele de guvernământ au căzut de acord cu privire la fondurile UE și obiectivele pentru scăderea deficitului.

„Da, vom avea o criză politică, dar în chestiunile esențiale, avem predictibilitate”, a spus Nicușor Dan reporterilor.

Președintele a dat de înțeles că cele patru partide din coaliție nu au de ales decât să continue să guverneze și a exclus numirea unui premier susținut de extrema dreaptă.

Reuters: O majoritatea pro-UE la guvernare nu poate exista fără PSD

Reuters amintește că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat „partid de extremă dreapta” de către publicația internațională, depășește toate partidele în sondajele de opinie. AUR ar putea depune un vot de neîncredere în următoarele săptămâni, la fel ca și social-democrații.

Guvernul Bolojan ar urma să se prăbușească în urma votului de neîncredere susținut de cele două partide, ceea ce ar duce la „săptămâni de negocieri prelungite între partide pentru formarea unei noi coaliții”.

Reuters încheie că „o majoritate pro-europeană la guvernare nu poate exista fără social-democrații, cel mai mare partid din parlament, cu 28% din locuri”. România n-a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate.

