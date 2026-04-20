Prima pagină » Știri externe » Criza politică de la București a ajuns știre la Bloomberg: România se pregătește de noi turbulențe politice

România se pregătește pentru noi turbulențe politice. Premierul liberal Ilie Bolojan continuă să sfideze apelul Partidului Social Democrat (cel mai mare partid de la guvernare) să demisioneze din funcție.

Social-democrații se pregătesc astfel să-și retragă sprijinul pentru premier în urma unor consultații interne programate pentru luni, scrie publicația Bloomberg.

Vineri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-o conferință de presă:

„De luni, vom avea o nouă realitate politică. Ne vom stabili propria cale de urmat și, dacă această cale duce la opoziție, atunci așa să fie.”

Coaliția PSD-PNL s-ar putea prăbuși după aproape 5 ani de guvernare

Publicația atenționează că ar putea rezulta o confruntare care ar putea duce la prăbușirea alianței de guvernământ. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal guvernează împreună printr-o coaliție din 25 noiembrie 2021.

Social-democrații conduși de Sorin Grindeanu urmează să-i retragă sprijinul acordat premierului liberal într-o consultare internă care se va desfășura luni, 20 aprilie.

PSD a denunțat în mod repetat abordarea premierului Ilie Bolojan privind austeritatea și coordonarea deficitară în cadrul coaliției cladrilaterale (PSDPNLUSRUDMR).

Bloomberg: Ar putea rezulta un guvern minoritar

Ciocnirea politică crește probabilitatea ca cea mai mare coaliție pro-europeană de guvernământ să fie dezbinată.

Aceasta s-a format în urmă cu 10 luni, în urma celei mai grave crize politice din România de după 1989, cauzată de anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale din primul tur desfășurat pe 24 noiembrie 2024.

Bloomberg relatează că în urma izbucnirii crizei politice, România ar putea ajunge guvernată din nou de către un guvern minoritar, pentru prima oară din 2021.

Bolojan insistă că nu-și va da demisia

Ultimul guvern minoritar a fost coaliția PNL-UDMR-USR condusă de fostul premier liberal Florin Cîțu. Acesta a fost demis printr-o moțiune de cenzură în octombrie 2021.

Prim-ministrul Ilie Bolojan, care conduce și Partidul Național Liberal de la finele anului 2024 după demisia lui Nicolae Ciucă, a promis că va rămâne în funcție indiferent de rezultatul votului din cadrul consultărilor interne ale PSD.

Dacă premierul liberal își va respecta angajamentul, social-democrații vor depune sau vor susține o moțiune de neîncredere împotriva sa în următoarele săptămâni.

Care ar putea fi efectele crizei politice: Investitorii s-ar putea panica

Bloomberg avertizează că prăbușirea coaliției de guvernare ar duce la consecințe economice negative. Noile turbulențe ar putea băga în panică investitorii și agențiile de rating. Aceștia au avertizat că stabilitatea politică este crucială.

Guvrnul României a susținut în ultimul an eforturi pentru a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE. Acesta a încercat să evite o retrogradare la statutul de „junk”.

România deja plătește cele mai mari dobânzi la împrumuturi dintre competitorii regionali. Obligațiunile denominate în dolari au avut vineri, 17 aprilie, cele mai slabe performanțe pe piețele emergente.

Consecințele politice: Bolojan va avea trei opțiuni

Fără sprijinul social-democraților, Bolojan va rămâne și fără o majoritate parlamentară.

Va avea de ales între:

  1. să continue cu un guvern minoritar cu USR și UDMR până la moțiunea de cenzură
  2. să treacă în opoziție, ceea ce ar indica o probabilitate mare ca PSD să dea premierul; 
  3. să sprijine un alt candidat liberal pentru funcția de prim-ministru pentru a reclădi alianța cu PSD. 

De asemenea, prim-ministrul va avea 45 de zile la dispoziție să ceară un vot de încredere din partea Parlamentului României, timp în care își va păstra atribuțiile executive după ce va numi funcționari interimari în posturile vacante.

Premierul Ilie Bolojan | Foto – Mediafax

Într-un interviu radio de vineri, Ilie Bolojan a sugerat că este pregătit să conducă un guvern minoritar dacă Constituția îi permite sau cel puțin până când va pierde votul de neîncredere.

„Nu sunt un fan al guvernelor minoritare, dar România a mai avut așa ceva. Matematica parlamentară nu ne lasă prea multe opțiuni, iar formarea unei majorități nu este ușoară.”

