Prima pagină » Știri externe » CTP: Trumpul tocmai a băgat lumea în Epoca de Piatră Nucleară

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la declarațiile lui Donald Trump privind NATO și conflictul cu Iran, acuzând o schimbare radicală de rol a Statelor Unite pe scena globală.

Critici dure la adresa SUA: „Nu mai e gardianul lumii”

CTP susține că Statele Unite nu mai pot fi considerate un garant al securității internaționale, ci dimpotrivă, un factor destabilizator. Comentariul vine în contextul în care Trump a criticat NATO pentru lipsa de implicare într-un posibil conflict cu Iran și ar lua în calcul chiar retragerea SUA din alianță. CTP consideră că Europa este prinsă între două amenințări majore: Rusia condusă de Vladimir Putin și SUA lui Trump.

Din Gardianul Lumii, America a devenit Gangsterul Lumii”, afirmă jurnalistul,

Europa trebuie să se apere nu numai de Rusia lui Putin, ci și de SUA lui Trump”, a scris acesta, acuzând Washingtonul că „târnosește sistematic imaginea” continentului.

Jurnalistul a punctat că mai multe state europene ar fi început să respingă presiunile venite din partea SUA.

Cristian Tudor Popescu: Cât despre plecarea din NATO, ultima nemernicie scoasă pe gură de Trump, europenii ar trebui să-i ureze «Călătorie sprâncenată!»

Franța, Italia, Spania au abandonat strategia umilitoare: «Când te scuipă Trumpul, fă-te că plouă»”, notează CTP, referindu-se la refuzul acestor țări de a permite utilizarea bazelor militare pentru eventuale acțiuni împotriva Iranului.

De asemenea, acesta menționează că Polonia ar fi respins transferul unui sistem antirachetă Patriot către armata americană.

În ceea ce privește ideea retragerii SUA din NATO, CTP are o reacție ironică și extrem de critică.

„Cât despre plecarea din NATO, ultima nemernicie scoasă pe gură de Trump, europenii ar trebui să-i ureze «Călătorie sprâncenată!»”, a scris jurnalistul.

”Până să împingă Iranul în epoca de piatră, cum amenință, Trumpul (…) tocmai a băgat lumea în Epoca de Piatră Nucleară”, a concluzionat acesta.

