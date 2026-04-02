Marcel Ciolacu arată cu degetul spre „marii apărători ai bolojenismului”. Fostul premier spune că respectivii „taie atât de sănătos deficitul României încât operația e reușită, iar pacientul mort”.

„România are de plată mult peste 1 miliard de euro. Cu executare!” mai scrie Ciolacu despre cele 600 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească celor de la Pfizer.

„În afacerea Pfizer, cu tot cu penalități și dobânzi, suma (executorie) sare de 800 de milioane de euro. Am văzut marii influenceri ai dreptei, toți zic – stai, dom’ ne, că nu e definitivă. Nu e, dar e executorie. Adică, pe zi ce trece, la suma principală se vor adăuga milioane de euro. Iar prea-cinstiții lideri USR spun că ei nu aveau ce face, dar e vina lui Rafila și Ciolacu că n-au renegociat cu Pfizer.”

Marcel Ciolacu încearcă şi o ironie despre vaccinuri, în asociere cu o altă afacere păguboasă orchestrată de fostul premier, Nicolae Ciucă.

„Lasă că nu aveam unde să depozităm aceste vaccinuri inutile, dar apoi ne costă enorm să le distrugem.

Atât poate produce mintea useristă, mai ales când se nimerește, dramatic, să fie și la guvernare.

Mai este însă o afacere genială încheiată de marele general Ciucă, ca premier.

Una de pe urma căreia a ieșit mare scandal în Anglia, din cauza dronelor Watchkeeper X, destinate României”.

Concluzia fostului prim-ministru social-democrat este următoarea:

„Așa îl ajută duetul de forță PNL-USR pe Marele Conducător Bolojan să reducă deficitul: tocmai l-au majorat cu vreo 5 miliarde de lei!

Firește, Bolojan cu PNL și USR trebuie să rămână la guvernare. Merită”.

