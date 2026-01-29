Culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă: Ce dezvăluiri face prima doamnă a Statelor Unite. „Nu sunt șefa nimănui”

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a acordat un interviu rar pentru Fox News, înainte de lansarea de vineri a documentarului său. Acesta se concentrează pe cele 20 de zile dinaintea revenirii soților Trump la Casa Albă la începutul anului 2025. În emisiunea „The Five” de la Fox News, Melania Trump a vorbit despre procesul de filmare, despre aparițiile publice ale soțului ei, precum și despre fiul lor, Barron Trump, relatează Daily News.

„Aceasta a fost viața mea. Oriunde m-am aflat, camerele erau în preajmă. De dimineața până seara, indiferent de ceea ce trebuia să fac”, a spus Melania despre realizarea filmului.

Este vorba, în special, despre mutarea înapoi la Casa Albă, pregătirile pentru învestire, activitatea ei caritabilă, precum și momentele în care a petrecut timp cu familia. Melania Trump subliniază că nicio scenă nu a fost filmată de două ori.

„Avem atât de mulți oameni în jur, avem Serviciile Secrete, și orice faci este o producție de amploare. Așa că se filmează o singură dublă și gata”, a spus Melania, explicând că filmul documentează zilele ei de dimineața până seara. „Cred că în fiecare scenă oamenii vor vedea cum lucrez, cine sunt, cum comunic cu oamenii și mă vor cunoaște puțin mai bine”, a spus ea. „Știu că ei știu că sunt o persoană foarte rezervată și foarte selectivă, ce fac, ce nu fac, când vorbesc, când nu vorbesc, și asta este alegerea mea.” „Nimeni nu este șeful meu și eu nu sunt șefa nimănui”, a continuat ea.

Filmul, a explicat prima doamnă, va arăta agitația din jurul ei în timp ce se pregătește să se mute înapoi la Casa Albă și angajează personal pentru „Aripa de Est”, care rămâne numele biroului ei oficial, în ciuda faptului că aceasta a fost demolată de soțul ei.

Fiul cel mic al președintelui Barron, apare, de asemenea, în mai multe scene. Când tatăl său a intrat pentru prima oară în Casa Albă, Barron avea doar 10 ani. Astăzi, are 19 ani și a jucat un rol important în ultima campanie electorală, ajutând la a atrage publicul mai tânăr, spune prima doamnă.

„Sunt foarte mândră de el și este un tânăr incredibil. Acum înțelege totul. Este implicat. Știe ce se întâmplă în lume. Vorbește cu tatăl său. Vorbește cu mine”, a spus Melania miercuri seară, în timpul unei apariții în studioul The Five.

Barron Trump rămâne protejat de familia sa. Nu a făcut niciodată apariții în presă, dar a participat la primul său miting Trump în iulie 2024 și a jucat un rol în culise.

„A fost foarte implicat în campanie”, a remarcat prima doamnă. „I-a dat toate ideile, cu cine trebuie să vorbească, toți acești YouTuberi și podcasturi. Deci a fost o minte deșteaptă în spatele acestui lucru”, a spus ea.

Prezentatorul emisiunii a vrut, de asemenea, să afle părerea Primei Doamne despre celebrul „dans YMCA” al soțului ei: conform rapoartelor recente ale presei americane, ea îl consideră „nedemn de un președinte”.

„În unele zile a fost nepotrivit și i-am spus asta. Dar acesta este dansul lui și cred că oamenilor le place.“

Deși majoritatea întrebărilor din interviu au fost ușoare, Jessica Tarlov, singura liberală din panel, a remarcat că în trailer, președintele este întrebat ce dorește să realizeze în al doilea mandat, iar el răspunde că vrea să fie un „pacificator”. Prima doamnă a adăugat că și ea dorește să-l vadă devenind un „pacificator”. „Da, așa este”, a răspuns prima doamnă. „Dar cred că el este [un] unificator”.

„El este un unificator, nu doar aici, în Statele Unite, ci în întreaga lume. A oprit multe războaie. Aici, în Statele Unite, există o opoziție puternică și asta este problema”, a continuat ea. „Deci, oamenii nu sunt de acord cu tot ceea ce face el”, a adăugat ea. „Trebuie doar să înțeleagă că el vrea doar să facă America mai sigură și mai bună.”

În timpul interviului, ea a respins și sugestia că soțul ei ar candida pentru un al treilea mandat, ceea ce este interzis de Constituție, și nu s-a angajat să realizeze o continuare a filmului Melania. Ea a mai spus că intenționează să-și continue activitatea de reunire a copiilor ucraineni cu familiile lor, care au fost răpiți de ruși în timpul războiului din Ucraina.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată

Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul