Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată

„Melania”, noul documentar despre prima doamnă a Statelor Unite, care urmează să fie lansat vineri în întreaga lume, a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, relatează The New York Times. Potrivit sursei citate, distribuitorul local al filmului a anunțat, miercuri, că nu îl va mai lansa.

„Având în vedere evoluțiile recente, am luat decizia de a nu mai continua cu lansarea în cinematografe pe teritoriul țării”, a declarat Thobashan Govindarajulu, directorul de vânzări și marketing al distribuitorului Filmfinity.

Govindarajulu a refuzat să spună ce evenimente recente au dus la această decizie, dar a explicat că firma sa nu a fost presată sau rugată să retragă filmul. „A fost decizia noastră”, a spus el. Decizia a fost raportată pentru prima dată de publicația sud-africană News24.

Promovarea filmului despre Melania Trump a fost la fel de controversată ca acțiunile recente ale soțului ei, scriu jurnaliștii The New York Times. Cinematografele au raportat vânzări slabe de bilete în avans, în ciuda faptului că Amazon a investit 40 de milioane de dolari pentru drepturile asupra filmului și a cheltuit zeci de milioane în plus pentru marketing, ceea ce analiștii din industrie au considerat a fi un „risc mare“.

Ieri, prima doamnă a Statelor Unite a deschis Bursa de la New York pentru a marca lansarea viitorului său documentar autobiografic.

Filmul, care o urmărește pe „doamna Trump“ în săptămânile dinaintea celei de-a doua învestiri a soțului său din ianuarie 2025, a stârnit critici și din cauza regizorului său, Brett Ratner. Documentarul este primul film hollywoodian al lui Ratner de când a fost acuzat de hărțuire sexuală în 2017, în plină mișcare #MeToo.

Decizia de a retrage filmul din Africa de Sud vine într-un moment de profundă ostilitate între guvernul sud-african și Trump. Președintele a fost extrem de critic față de Africa de Sud de la începutul celui de-al doilea mandat, răspândind acuzații de „crime în masă împotriva albilor”. Sursa citată menționează că mulți sud-africani sunt nemulțumiți de afirmațiile „eronate“ făcute de Trump la adresa țării lor și de tarifele pe care le-a introdus.

Nu este clar, însă, dacă relațiile reci dintre Africa de Sud și Statele Unite sau vânzările scăzute de bilete au dus la decizia Filmfinity de a anula lansarea filmului. Dar decizia a venit brusc.

Mark Sardi, directorul executiv al Ster-Kinekor, unul dintre cele mai mari lanțuri de cinematografe din Africa de Sud, a transmis săptămâna aceasta un mesaj din partea Filmfinity în care se indica că „Melania” respectase toate reglementările locale și urma să fie lansat. Într-un interviu acordat miercuri, domnul Sardi a declarat că nu știe de ce distribuitorul a retras filmul.

„Poziția noastră de bază este că nu ne ocupăm cu cenzura”, a spus el. „Mă aștept ca decizia să fi fost una comercială, echilibrată cu o serie de probleme actuale.”

