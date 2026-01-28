Melania Trump, prezență spectaculoasă pe Wall Street. Prima Doamnă a sunat clopotul la Bursa de Valori din New York pentru a-și promova documentarul

Melania Trump, a deschis astăzi Bursa de la New York pentru a marca lansarea viitorului său documentar autobiografic, intitulat simplu „Melania”. Prima Doamnă a Americii a fost primită de președintel Bursei , Lynn Martin, care i-a oferit o medalie și o placă comemorativă gravata pentru a celebra lansarea filmului.

Evenimentul de la bursa americană face parte dintr-o serie mai largă de apariții publice ale Primei Doamne din această săptămână, care a inclus și o proiecție privată la Casa Albă pentru invitați de marcă, precum Tim Cook și Mike Tyson.

Melania Trump a sunat miercuri dimineață clopotul la deschiderea Bursei de Valori din New York pentru a semnala începerea tranzacțiilor. Acest gest a avut loc înainte de premiera noului său documentar care urmează să fie lansat pe 30 ianuarie. Cu o imagine mare în spatele ei care își promova documentarul, Melania a primit în dar un medalion și o placă de sticlă pentru a comemora ocazia.

La câteva minute după apariția soției sale la Bursa de Valori, Donald Trump a scris pe Truth Social că „Indicele S&P 500 tocmai a atins 7000 pentru PRIMA DATĂ. AMEICA S-A ÎNTORS!!!”.

Premiera filmului urmează să aibă loc la Centrul Kennedy săptămâna aceasta, înainte de a fi rulat în cinematografele din Statele Unite. Amazon anunțase inițial că va plăti suma de 40 de milioane de dolari pentru drepturile filmului „Melania”, cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un film documentar. Mai mult, bugetul de marketing pentru lansare este estimat la circa 35 de milioane de dolari.

Lungmetrajul prezintă, în principal, povestea Primei Doamne și a celor 20 de zile premergătoare investirii lui Trump pentru cel de-al doilea mandat de președinte, în ianuarie 2025.

Filmul este regizat de Brett Ratner și include imagini exclusive din timpul pregătirilor pentru mutarea familiei prezidențiale înapoi la Casa Albă.

