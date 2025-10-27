Prima pagină » Știri externe » Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați

Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 23:28, Știri externe
Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați
Galerie Foto 5

Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei.

Vezi galeria foto
5 poze

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să se așeze la loc și să-și continue relaxați activitățile, în timp ce ceilalți fug panicați și părăsesc incinta.

Autoritățile locale au raportat distrugeri, iar în mai multe zone din țară, oamenii au ieșit în stradă. În această dimineață, în Turcia au fost deja seisme cu magnitudinea 3,9. Se așteaptă ca seisme mai puternice să aibă loc.

Citește și

EXTERNE Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari
00:11
Președintele Camerunului, la 92 de ani și cel mai LONGEVIV șef de stat din lume, își sărbătorește victoria în al 8-lea mandat, trăgând în protestatari
EXTERNE Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
00:11
Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții
ULTIMA ORĂ Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
23:47
Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei
NEWS ALERT După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
23:39
După cutremurul de 6,1, Turcia este lovită și de fulgere. Unul a lovit cupola Moscheii Emirsultan, cu o istorie de 596 de ani, din Bursa
SERIALE Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte
23:09
Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte
ULTIMA ORĂ Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
23:06
Președintele Erdoğan: „Condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc”
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un acord încheiat între SUA și Rusia în perioada Războiului Rece, denunțat de Vladimir Putin