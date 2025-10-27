Culmea relaxării, în timpul CUTREMURULUI din Turcia! Unii cetățeni și-au continuat seara de distracție în local în timp ce alții fugeau disperați

Unii turci au continuat să își facă activitățile preferate de seară, jocurile de societate, în timp ce lumea fugea în timpul cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit vestul Turciei.

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în timpul cutremurului din Turcia arată cum cetățenii dintr-un local tresar de pe scaune, ca apoi să se așeze la loc și să-și continue relaxați activitățile, în timp ce ceilalți fug panicați și părăsesc incinta.

Autoritățile locale au raportat distrugeri, iar în mai multe zone din țară, oamenii au ieșit în stradă. În această dimineață, în Turcia au fost deja seisme cu magnitudinea 3,9. Se așteaptă ca seisme mai puternice să aibă loc.