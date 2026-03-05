Cum arată acum Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979. Flori și steaguri de dinaintea revoluției islamice au apărut la intrare

Ambasada Iranului din Washington, închisă de peste patru decenii după ruptura diplomatică dintre SUA și Teheran, a devenit din nou un punct de interes în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În mod misterios, în ultimele zile, în fața clădirii au fost depuse flori și steaguri iraniene din perioada de dinaintea Revoluției Islamice.

Ambasada Iranului din Washington, abandonată din 1979 după ruptura relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran, a atras din nou atenția în ultimele zile, în contextul în care tensiunile între SUA și Iran care au explodat într-un confict militar de proporții, potrivit Thenationalnews.com.

Deși până acum fosta clădire a Ambasadei Teheranului din capitala americană era mai degrabă doar o „umbră” a fostei diplomații iraniene, de câteva zile, în mod misterior au apărut câteva flori și steaguri iraniene din perioada anterioară Revoluției Islamice, un gest simbolic care a stârnit curiozitate în contextul tensiunilor actuale dintre cele două state.

Clădirea fostei ambasadei, construită în 1959, era considerată la vremea respectivă una dintre cele mai impresionante reprezentanțe diplomatice din capitala americană.

Când s-au rupt relațiile diplomatice între SUA și Iran

După Revoluția Islamică din Iran și criza ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost rupte, iar ambasada iraniană din Washington a fost abandonată. Deși este nefolosită de zeci de ani, clădirea continuă să fie întreținută de guvernul Statelor Unite, însă proprietatea aparține în continuare statului iranian.

În interiorul clădirii timpul pare să fi rămas aproape pe loc. În 2013, fotograful Eric Parnes a primit permisiunea de a intra în ambasadă pentru a documenta starea acesteia.

Fotografiile realizate atunci arată săli aproape goale, cu câteva tablouri înrămate pe pereți, scaune stivuite și mult praf acumulat în timp.

Fosta Ambasadă Iraniană la Washington este situată pe celebra arteră diplomatică Embassy Row din Washington, unde se află numeroase reprezentanțe ale statelor din întreaga lume.

Recomandarea autorului:

CNN: Iranul ar fi trimis mesaje secrete pentru reluarea negocierilor cu SUA. Washingtonul neagă discuțiile, războiul din Orient continuă