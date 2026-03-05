Intervenție neobișnuită în nordul Italiei. Pompierii au salvat un lup blocat într-un canal

Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal.

Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva.

Lup salvat dintr-un canal din nordul Italiei

După ce au stabilizat-o pe uscat, pompierii au predat lupoaica sedată medicilor veterinari pentru îngrijire, înainte de eliberarea ei în sălbăticie.

Lupii italieni sunt o specie protejată în țară. Se estimează că 950 trăiesc în regiunea alpină a Italiei, peste 3.000 fiind înregistrați în întreaga țară conform celui mai recent studiu oficial, realizat în 2021.

