Intervenție neobișnuită în nordul Italiei. Pompierii au salvat un lup blocat într-un canal

Pompierii din orașul San Giovanni Lupatoto din regiunea Veneto, nordul Italiei, au salvat un lup care căzuse într-un canal.
Animalul aflat în momente dificile se refugiase în apele curgătoare de sub o pasarelă, înainte ca echipa de pompieri să ajungă pentru a îl salva.
După ce au stabilizat-o pe uscat, pompierii au predat lupoaica sedată medicilor veterinari pentru îngrijire, înainte de eliberarea ei în sălbăticie.
Lupii italieni sunt o specie protejată în țară. Se estimează că 950 trăiesc în regiunea alpină a Italiei, peste 3.000 fiind înregistrați în întreaga țară conform celui mai recent studiu oficial, realizat în 2021.
