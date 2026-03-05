Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, critică dur atacurile SUA asupra Iranului și avertizează asupra riscului unui conflict major. Reacția vine după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza disputei privind bazele militare.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat miercuri un atac dur la adresa escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, criticând atacurile Statelor Unite împotriva Iranului și calificând situația drept un „dezastru”.

Declarațiile liderului de la Madrid vin după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania, pe fondul refuzului guvernului spaniol de a permite utilizarea a două baze militare operate în comun pentru atacurile lansate împotriva Iranului, scrie CNBC.com.

„Spania s-a comportat îngrozitor. Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump marți, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Reacția Spaniei

Într-un discurs televizat, Sánchez a avertizat că istoria arată cât de ușor pot escalada conflictele militare.

„De multe ori, marile războaie încep cu o serie de evenimente care scapă de sub control din cauza unor erori de calcul, defecțiuni tehnice și circumstanțe neprevăzute. Prin urmare, trebuie să învățăm din istorie și nu putem juca ruleta rusească cu soarta a milioane de oameni”, a declarat liderul spaniol.

Acesta a afirmat că situația actuală riscă să repete erorile din trecut, făcând trimitere la invazia Irakului de la începutul anilor 2000 și rezumând poziția guvernului său printr-un mesaj clar: „Nu războiului”.

Pedro Sánchez s-a impus în ultimele zile ca unul dintre cei mai vocali critici ai operațiunilor militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului în rândul liderilor Uniunii Europene.

Tensiunile dintre Washington și Madrid au fost amplificate și de faptul că Spania nu îndeplinește obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare de 5% din PIB, un punct criticat în repetate rânduri de președintele Donald Trump.

În ciuda disputei politice, piețele financiare europene au reacționat pozitiv. Indicele spaniol Ibex 35 a crescut cu aproximativ 1,6%, iar indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu circa 1,1%.

Analiștii consideră însă că amenințarea Washingtonului de a sancționa Spania prin măsuri comerciale ar fi dificil de implementat, deoarece politica comercială este negociată colectiv de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În discursul său, premierul spaniol a respins ideea unei supuneri față de presiunile externe.

„Este naiv să credem că democrația sau respectul între națiuni pot renaște din ruine sau să considerăm că ascultarea oarbă și servilă este o formă de leadership. Dimpotrivă, cred că această poziție este leadership. Nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și contrar valorilor și intereselor noastre doar din teama de represalii din partea cuiva”, a declarat Sánchez.

Oficiali americani au criticat dur poziția Madridului: Puneți în pericol viețile militarilor americani

În același timp, oficiali americani au criticat dur poziția Madridului. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că deciziile guvernului spaniol pun în pericol viețile militarilor americani.

„Frustrarea președintelui Trump față de guvernul spaniol este justificată, în primul rând pentru că au fost niște actori teribili. Sunt singurul membru NATO care nu îndeplinește cerințele NATO. Se numește „free rider” (parazit)”, a declarat Bessent.

Oficialul american a criticat și refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor aeriene în cadrul operațiunii militare.

„Apoi, a fost inacceptabil ca, în weekend, spaniolii să fie extrem de necooperanți în ceea ce privește bazele americane și ceea ce puteam face cu avioanele noastre, atunci când am început să executăm operațiunea Epic Fury. Orice lucru care încetinește capacitatea noastră de a ne angaja și de a duce acest război în cel mai rapid și eficient mod posibil pune în pericol viețile americanilor. Spaniolii pun în pericol viețile americanilor”, a spus el.

În contextul disputei diplomatice, Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru Madrid. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că a discutat telefonic cu Pedro Sánchez pentru a transmite solidaritatea blocului comunitar.

„Reafirmăm angajamentul nostru ferm față de principiile dreptului internațional și ordinea bazată pe norme în întreaga lume”, a declarat Costa.

