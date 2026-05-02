Prima pagină » Știri externe » Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”

Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”

În noua cursă spațială, Luna este doar terenul de teste, Marte este premiul final pentru superputerea care va conduce lumea până în secolul 22. Două puteri rivale se pregătesc să trimită primul echipaj de astronauți pe Lună, la șase decenii de când Eugene Cernan și Harrison Schmitt s-au plimbat pe suprafața selenară. Nu e o cursă spațială între SUA și China (încă), ci între două corporații: SpaceX și Blue Origin. 

Donald Trump își dorește ca NASA să trimită astronauți pe Lună până la încheierea președinției sale. Potrivit The Guardian , China ar putea fi cel mai mare adversar al SUA. Și ar putea câștiga cursa spațială.

După ce a intrat în cursă și a avut un debut lent, programul spațial a intrat într-un ritm accelerat. De aceea, posibilitatea este foarte mare ca primii astronauți care vor amartiza să fie chinezi. Dacă China ajunge prima pe „planeta roșie”, SUA au pierdut cursa spațială a secolului 21.

Oamenii vor deveni o specie multiplanetară

Ambele puteri își doresc să construiască baze permanente pe Lună pentru a fi locuite de astronauți pe termen îndelungat. Prima așezare pe un alt corp cosmic ar fi o realizare istorică pentru specia umană. Oamenii ar deveni o specie multiplanetară.

Un alt obiectiv este extracția de resurse. În cele din urmă, trimiterea unor astronauți pe Marte va determina care putere va domina lumea în secolul 22.

SUA riscă să piardă cursa spațială în fața Chinei

Chiar dacă SUA a luat avântul prin programul Apollo, în fața Uniunii Sovietice care a trimis prima sondă și primul om în spațiu,  riscă să piardă în fața Chinei, care ar putea câștiga cursa spațială prin construirea unor baze pe Marte.

În cursa spațială, descrisă de The Guardian ca un „maraton”, SUA ar fi „iepurele” sigur pe victorie care adoarme. China ar fi țestoasa lentă și modestă, dar perseverentă. Țestoasa câștigă în cele din urmă cursa în fața iepurelui rapid și arogant.  Pe plan economic, China aproape că domină și Pământul.

NASA se bazează pe capitalism pentru a readuce oameni pe Lună

În timp ce NASA se bucură de avantajul cunoștințelor dobândite după programul spațial Apollo, încearcă să revină pe Lună cu o fracțiune din bugetul național de care a dispus în anii 1960.

Pentru a trimite astronauți pe Lună, NASA trebuie să apeleze la rachetele companiilor private. Candidații principali sunt SpaceX, compania condusă de Elon Musk, și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos.

Între timp, guvernul comunist chinez, dispus să investească chiar și dacă iese în pierdere, își va finanța corespunzător agenția spațială la fel cum a făcut guvernul SUA cu NASA în „epoca de aur a explorării spațiale” dintre anii 1961 și 1972. SUA are avantajul tehnologic și experiența de a trimite oameni pe Lună, însă China perseverează și țintește foarte sus: spre Marte.

URSS a trimis primul om în spațiu, Iuri Gagarin

În timp ce SUA a interzis cooperarea tehnologică cu China, Agenția Spațială Europeană și guvernele europene continuă să colaboreze cu Beijing. Italia, Franța și Suedia chiar au trimis ajutoare financiare pentru ultima misiune lunară a Chinei.

SUA au trimis primii oameni pe Lună, Neil Armstrong și Buzz Aldrin

„Ca europeni, nu avem instrumente pentru a ne duce pe Lună pe cont propriu…deci, ne bazăm pe parteneri internaționali prin a le livra instrumentele noastre”, a spus Pierre-Yves Meslin, cercetător francez de la Institutul de Cercetare a Planetelor și Astrofizicii.

„De cele mai multe ori, ne-am bazat pe SUA. Dar acum, China este un alt partener serios de luat în considerare”, a adăugat acesta.

În urmă cu 10 ani, fostul diplomat american James Lweis, a declarat în fața unui comitet al Congresului:

„Rusia și-a pierdut interesul pentru spațiu, dar China și-a accelerat programul spațial. Ce nu vrem noi este  un scenariu cu iepurele și țestoasa, în care China cea lentă depășește SUA”, a spus acesta.

China încă face primii pași în spațiu, dar în ritm accelerat

Programul spațial chineza a fost înființat în anii 1990, fiind în urmă cu 4 decenii în raport cu SUA și Rusia. Însă, China a progresat în mod accelerat în doar 25 de ani. Agenția spațială chineză a  încheiat parteneriate cu afaceri locale și cu armata.

CRONOLOGIE

  • 2003: pilotul Yang Liwei a devenit primul astronaut (sau taikonaut) al Republicii Populare Chineze care a zburat în spațiu
  • 2007: China a trimis pe orbita Lunii prima sondă, Chang’e 1, botezată după numele zeiței Lunii din mitologia chineză, Heng’e.
  • 2012: Liu Yang a devenit prima femeie chineză care a zburat în spațiu.
  • 2013: CNSA a trimis primul rover robotic chinezesc pe Lună – numit Yutu (iepurele de jad).
  • 2021: China finalizează construirea stației spațiale modulare Tiangong (Palatul Cerului) cu un echipaj alcătuit din trei taikonauți în format inițial, ajungând la 10 în cadrul programului spațial Shenzhou 22.
  • 2024: China a devenit prima națioune care a trimis robot lunar – Chang’e 6 – pe „partea nevăzută a Lunii”.
  • 2026:  China plănuiește să trimită sonda Chang’e-7 la polul sudic al Lunii, pentru a căuta urme de apă înghețată, ce ar putea fi vitală pentru primii locuitori permanenți ai Lunii.

Ce urmează?

NASA plănuiește să-și trimită astronauții să aselenizeze pe satelitul natural al Pământului până în 2028, în misiunea spațială Artemis IV. Asta în cazul în care misiunea nu va fi amânată.

CNSA, care n-a apucat să trimită până acum un taikonaut dincolo de orbita spațială inferioară a Pământului, are deja stația sa spațială. China speră ca primii taikonauți să aselenizeze după 2030.

Jared Isaacman, șeful NASA, a spus:

„Când ai o competiție, nu vrei să pierzi. Diferența între a câștiga și a pierde se măsoară în luni, nu în ani”. 

Sursa Foto: Shutterstock/NASA/Roscosmos/CNSA

Autorul recomandă: Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
17:44
O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
MISIUNE SPAȚIALĂ China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
17:13
China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată
ȘTIINȚĂ Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
16:02
Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
TENSIUNI Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
16:00
Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
MILITAR Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
16:00
Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
FLASH NEWS Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
14:29
Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Majoritatea planetelor ar putea fi prea aride pentru viață. Ce avantaj secret are Pământul?
FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
FLASH NEWS Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
17:57
Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
FLASH NEWS Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
17:40
Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
COMUNICAT 108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
16:49
108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța

Cele mai noi

Trimite acest link pe