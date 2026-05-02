Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli

Ruxandra Radulescu
Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la final de mandat după pierderea alegerilor parlamentare, a anunțat că guvernul său nu va aplica decizia Curții Europene de Justiție privind legea controversată referitoare la comunitatea LGBTQ, transmite Mediafax.

Decizia vine într-un moment politic sensibil pentru Budapesta, în contextul schimbării de putere și al tensiunilor tot mai mari dintre autoritățile ungare și instituțiile Uniunii Europene.

Motivele pentru care Orban refuză să aplice legea

Potrivit unei scrisori oficiale adresată președintelui Ungariei, Tamas Sulyok, și făcută publică sâmbătă, Viktor Orban consideră că hotărârea CJUE reprezintă o încălcare gravă a suveranității statelor membre și a identității constituționale a Ungariei.

Documentul, semnat joi, precizează că executivul ungar nu va pune în aplicare decizia instanței europene. Acesta a invocat motive politice, juridice și constituționale.

Ce presupune decizia Curții Europene de Justiție

Curtea Europeană de Justiție a publicat pe 21 aprilie hotărârea prin care a stabilit că legislația adoptată de guvernul condus de Viktor Orban încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene.

Legea contestată interzice promovarea sau prezentarea conținutului legat de minoritățile sexuale și de gen în școli și în mass-media, fiind justificată de autoritățile de la Budapesta prin necesitatea „protejării copiilor”.

Judecătorii europeni au argumentat că legea ungară este incompatibilă cu principiile pluralismului și ale drepturilor fundamentale promovate de Uniunea Europeană. Curtea a transmis că Ungaria nu poate invoca identitatea națională pentru a justifica o legislație care contravine normelor comune ale blocului comunitar.

CJUE acuză guvernul ungar că îngrădește libertatea de exprimare și accesul la informație

În motivarea sa, CJUE a subliniat că legislația adoptată de Budapesta afectează libertatea de exprimare, accesul la informație și drepturile persoanelor LGBTQ. Verdictul instanței europene reprezintă una dintre cele mai dure poziții luate împotriva politicilor promovate de guvernul Viktor Orban în ultimii ani.

Anunțul făcut de Viktor Orban vine într-o perioadă de tranziție politică în Ungaria. Partidul Fidesz, aflat la putere din 2010, a pierdut alegerile parlamentare desfășurate pe 12 aprilie. Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, și-a manifestat dorința de a consolida relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană și a avut deja o întâlnire recentă cu Ursula von der Leyen, pentru deblocarea a 10 miliarde de euro, din fondurile europene.

FOTO: Mediafax

