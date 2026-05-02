Prima pagină » Știri externe » China va trimite un telescop în spațiu, considerat a fi de „300 de ori mai performant” decât Hubble de la NASA. Va putea studia materia întunecată

Republica Populară Chineză caută să conteste supremația spațială a Statelor Unite și a anunțat că va iniția o misiune spațială.

China va trimite pe orbită un telescop mai avansat decât Hubble

China va trimite anul acesta un telescop în spațiu, într-o misiune care va dura 10 ani. Telescopul, numit „Xuntian” (survolând cerurile), este considerat mai performant decât telescopul spațial american „Hubble”.

Administrația Spațială Națională a Chinei pretinde că:

  • Telescopul va avea o oglindă mai largă decât telescopul Hubble;
  • Cu câmp vizual ultra-lat, de până la 350 de ori mai larg decât cel al telescopului Hubble de la NASA;
  • Va avea o cameră de 2,5 miliarde de pixeli cu un design optic cu trei oglinzi;
  • Va putea realiza imagini cu o rezoluție extrem de înaltă;
  • Va putea studia până la 40% din cerul observabil de pe Pământ, de la lungimi de undă aproape ultraviolete la infraroșu;
  • Va colecta date de la peste un miliard de galaxii;
  • Însă, misiunea  principală a telescopului este să cartografieze misterioasa materie întunecată și energia întunecată cu o precizie ridicată.

Realizările NASA cu ajutorul telescopului Hubble

Acesta a fost lansat de NASA pe orbita planetei din 1990 și va fi retras din serviciu în 2030.  În ultimii 36 de ani, a putut observa marile minuni ale cosmosului cu ajutorul oglinzii de 2,4 metri și cu cinci instrumente de optică, spectru electromagnetic, ultraviolet și infraroșu. Este situat la 550 km înălțime, pe orbita joasă a Terrei.

Hubble a fotografiat obiecte cosmice nemaivăzute de ochiul uman. A fotografiat impactul cometei Shoemaker-Levy 9 pe Jupiter. A obsrvat aurora boreală de pe Saturn. A surprins  mii de galaxii îndepărtate într-o singură fotografie.

Hubble a fotografiat nebuloasa Carina cu „Muntele Mistic”, nebuloasa Cap de Cal, nebuloasa Bula,  galaxia în formă de țigară, nebuloasa Laguna,  nebuloasa Crabului Sudic, nebuloasa Tarantula,   precum și  faimoasa nebuloasă „Pilonii Creației”, situată la 7.000 de ani lumină depărtare. Este posibil ca pilonii să se fi descopmpus demult, dar ceea ce pot vedea pământenii este o imagine a nebuloasei de acum 7 milenii.  Hubble a putut fotografia și nașterea unei stele.

Realizările telescopului James Webb

Din 2021, NASA a trimis pe orbită telescopul James Webb, considerat până acum cel mai avansat instrument de observație astronomică din istorie.

Cu o oglindă de 2,7 metri mai mare ca cea a lui Hubble, acesta poate observa când s-au format primele stele și galaxii și chiar să furnizeze informații despre atmosfera unor planete locuibile din alte sisteme solare. Și poate fotografia planete și galazii cu o rezoluție mai mare.

Cu o oglindă de 6,5 metri, James Webb poate observa galaxii mai îndepărtate și chiar primele apărute de la Big Bang.

Situat la 1,5 milioane de km depărtare de Pământ, telescopul a fotografiat planetele gigantice ale sistemului nostru solar în infraroșu, galaxiile, stelele și nebuloasele într-o rezoluție înaltă.

A fotografiat și  patru planete dintr-un alt sistem solar: HR 8799. Acest sistem solar se situează la 133 ani lumină de Pământ, în constelația Pegas. Steaua are o vârstă de 42 de milioane de ani și este orbitată de cinci planete și de un disc de praf.  Patru dintre planete, c, e, d și b, sunt planete gigantice mai mari decât Jupiter.

Cu ajutorul Hubble, astronomii au estimat când va avea loc Sfârșitul Universului

A putut determina rata expansiunii Universului și sfârșitul prin fenoemul numit „Big Freeze”. Energia întunecată va separa toți atomii și va duce întreg Universul la temperatura de zero absolut.

În circa 100 de trilioane de ani, nu va mai exista cantitate de energie și căldură pentru a se forma noi stele. Iar găurile negre vor dispărea prin radiația Hawking. Termic, Universul va fi mort.

Autorul recomandă: NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
17:44
O româncă de 40 de ani a fost arestată în Austria, după ce a atacat 2 persoane la metrou. Ce armă a folosit
ANALIZĂ Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
17:17
Cursa spațială China vs America: Cine va fi „Țestoasa” câștigătoare și cine riscă să piardă ca „Iepurele”
ȘTIINȚĂ Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
16:02
Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase
TENSIUNI Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
16:00
Trump a anunțat când va anexa Cuba: „Vom trimite cel mai mare portavion din lume, iar locuitorii insulei vor spune „mulțumim, ne predăm”
MILITAR Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
16:00
Zelenski pregătește Ucraina pentru un „viitor cu mai puțin sprijin din partea SUA”. Din 2027, Trump nu-i va mai da niciun glonț sau vreun dolar
FLASH NEWS Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
14:29
Viktor Orban refuză aplicarea deciziei Curții Europene de Justiție, privind prezentarea conținutului LGBTQ în presă sau în școli
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Mediafax
NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania
Click
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Majoritatea planetelor ar putea fi prea aride pentru viață. Ce avantaj secret are Pământul?
FLASH NEWS Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
18:03
Valeriu Stoica crede că, dacă trece moţiunea, Ilie Bolojan mai poate avea o carieră politică. Însă, nu poate să spună acelaşi lucru şi despre PNL
FLASH NEWS Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
17:57
Imaginile disperării. Ce a mai rămas după incendiul devastator de la Soveja care a mistuit peste 30 de case și lăsat sute de oameni pe drumuri
FLASH NEWS Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
17:40
Victoraș Micula a scăpat de închisoare, după ce fusese condamnat la 3 ani cu executare. Decizia Curții de Apel Alba e definitivă
SĂNĂTATE Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
16:50
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din sistemul sanitar: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
COMUNICAT 108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
16:49
108 persoane calificate în prima serie a programului ANOFM – BAT România, dedicat comunităților afectate de contrabandă
INEDIT Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța
16:48
Imaginile zilei. Cum a ajutat un bărbat un cârd de rațe să treacă o stradă din Constanța

Cele mai noi

Trimite acest link pe