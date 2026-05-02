China va trimite pe orbită un telescop mai avansat decât Hubble

China va trimite anul acesta un telescop în spațiu, într-o misiune care va dura 10 ani. Telescopul, numit „Xuntian” (survolând cerurile), este considerat mai performant decât telescopul spațial american „Hubble”.

Administrația Spațială Națională a Chinei pretinde că:

Telescopul va avea o oglindă mai largă decât telescopul Hubble;

Cu câmp vizual ultra-lat, de până la 350 de ori mai larg decât cel al telescopului Hubble de la NASA;

Va avea o cameră de 2,5 miliarde de pixeli cu un design optic cu trei oglinzi;

Va putea realiza imagini cu o rezoluție extrem de înaltă;

Va putea studia până la 40% din cerul observabil de pe Pământ, de la lungimi de undă aproape ultraviolete la infraroșu;

Va colecta date de la peste un miliard de galaxii;

Însă, misiunea principală a telescopului este să cartografieze misterioasa materie întunecată și energia întunecată cu o precizie ridicată.

Realizările NASA cu ajutorul telescopului Hubble

Acesta a fost lansat de NASA pe orbita planetei din 1990 și va fi retras din serviciu în 2030. În ultimii 36 de ani, a putut observa marile minuni ale cosmosului cu ajutorul oglinzii de 2,4 metri și cu cinci instrumente de optică, spectru electromagnetic, ultraviolet și infraroșu. Este situat la 550 km înălțime, pe orbita joasă a Terrei.

Hubble a fotografiat obiecte cosmice nemaivăzute de ochiul uman. A fotografiat impactul cometei Shoemaker-Levy 9 pe Jupiter. A obsrvat aurora boreală de pe Saturn. A surprins mii de galaxii îndepărtate într-o singură fotografie.

Hubble a fotografiat nebuloasa Carina cu „Muntele Mistic”, nebuloasa Cap de Cal, nebuloasa Bula, galaxia în formă de țigară, nebuloasa Laguna, nebuloasa Crabului Sudic, nebuloasa Tarantula, precum și faimoasa nebuloasă „Pilonii Creației”, situată la 7.000 de ani lumină depărtare. Este posibil ca pilonii să se fi descopmpus demult, dar ceea ce pot vedea pământenii este o imagine a nebuloasei de acum 7 milenii. Hubble a putut fotografia și nașterea unei stele.

Realizările telescopului James Webb

Din 2021, NASA a trimis pe orbită telescopul James Webb, considerat până acum cel mai avansat instrument de observație astronomică din istorie.

Cu o oglindă de 2,7 metri mai mare ca cea a lui Hubble, acesta poate observa când s-au format primele stele și galaxii și chiar să furnizeze informații despre atmosfera unor planete locuibile din alte sisteme solare. Și poate fotografia planete și galazii cu o rezoluție mai mare.

Cu o oglindă de 6,5 metri, James Webb poate observa galaxii mai îndepărtate și chiar primele apărute de la Big Bang.

Situat la 1,5 milioane de km depărtare de Pământ, telescopul a fotografiat planetele gigantice ale sistemului nostru solar în infraroșu, galaxiile, stelele și nebuloasele într-o rezoluție înaltă.

A fotografiat și patru planete dintr-un alt sistem solar: HR 8799. Acest sistem solar se situează la 133 ani lumină de Pământ, în constelația Pegas. Steaua are o vârstă de 42 de milioane de ani și este orbitată de cinci planete și de un disc de praf. Patru dintre planete, c, e, d și b, sunt planete gigantice mai mari decât Jupiter.

Cu ajutorul Hubble, astronomii au estimat când va avea loc Sfârșitul Universului

A putut determina rata expansiunii Universului și sfârșitul prin fenoemul numit „Big Freeze”. Energia întunecată va separa toți atomii și va duce întreg Universul la temperatura de zero absolut.

În circa 100 de trilioane de ani, nu va mai exista cantitate de energie și căldură pentru a se forma noi stele. Iar găurile negre vor dispărea prin radiația Hawking. Termic, Universul va fi mort.

