Volodimir Zelenski se pregătește ca Ucraina să reziste în fața invaziei Rusiei cu mai puțin sprijin din partea Statelor Unite.

Conducerea Pentagonului a solicitat un buget record pentru apărare (1,5 trilioane de dolari). Dar niciun dolar nu va fi investit pentru Inițiativa de Asistență și Securitate a Ucrainei.

Potrivit TASS, America nu mai vrea să ajute Ucraina, dar va continua să încaseze profit din vânzarea de armament către europeni, a spus expertul militar de la Institutul RANEPA de Drept și Securitate Națională, Alexander Stepanov.

SUA contiuă să facă profit și din extracția de minereuri rare după încheierea acordului comercial din 30 aprilie 2025.

Zelenski ar putea apela la Erdogan

Liderul ucrainean este nevoit să-și schimbe strategia. Să caute noi parteneri strategici pe care să se bazeze, precum Turcia, a doua cea mai mare putere din NATO.

Potrivit Politico, Zelenski va căuta să negocieze cu președintele turc Recep Erdogan pentru a primi din nou dronele turcești Bayraktar, bani și muniție.

De când SUA au suspendat ajutoarele din februarie 2025, Ucraina se bazează pe ajutorul din partea Regatului Unit și al Uniunii Europene, inclusiv România.

Însă, ajutoarele din partea europenilor s-au dovedit a fi „insuficiente”. Ucraina a supraviețuit cu greu atacurilor ruse din iarnă, care au vizat infrastructura critică după ce SUA n-au mai furnizat echipamente și muniție pentru apărare anti-aeriană.

Trump a încercat totuși să încheie ostilitățile

Donald Trump a amenințat încă dinainte de câștigarea alegerilor că SUA vor înceta ajutoarele militare și financiare către Kiev. Liderul de la Casa Albă a încercat totuși în 2025 să-l convingă pe omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, să înceteze să mai atace Ucraina.

L-a invitat la un summit formal organizat în Alaska și chiar a impus temporar sancțiuni asupra a două companii petroliere rusești. Rusia n-a încetat atacurile. Și nici Ucraina.

