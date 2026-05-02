Donald Trump a anunțat vineri că va „prelua controlul” asupra Cubei. Când? Președintele american a spus că „aproape imediat”, după ce va termina mai întâi „treaba” în Iran.

Anunțul privind anexarea Cubei a fost făcut la cina privată găzduită de Forum Club din West Palm Beach, în Florida. Liderul de la Casa Albă a spus că va trimite portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume.

„Va călători în Caraibe și se va opri la aproximativ 100 de metri de coasta Cubei. De unde locuitorii vor spune „mulțumim foarte mult, ne predăm”, a declarat Trump la cina politică și de afaceri.

Embargou împotria Cubei

Trump a intensificat din ianuarie 2026 sancțiunile împotriva Cubei, mai ales după ce l-a capturat pe fostul dictator al Venezuelei, Nicolas Maduro. Venezuela a fost în ultimii ani un furnizor energetic vital pentru Cuba.

SUA au impus un embargou petrolier asupra Cubei pentru a preveni aprovizionarea cu petrol a insulei, inclusiv din partea Mexicului.

A existat numai o singură excepție: Rusia. Iar Trump nu s-a opus și a permis vasului petrolier rusesc să încalce embargoul și să aprovizioneze Cuba cu petrol.

Cuba, într-o gravă criză energetică și economică

Locuitorii suferă de pe urma crizei energetice. Penele de curent au devenit frecvente, iar sectoarele de energie, apărare, minerit și servicii au fost grav afectate.

Trump a insinuat că țara se află în prag de colaps. Trump a semnat și un ordin executiv prin care îi interzice oricărei persoane fizice sau companii să facă afaceri cu guvernul cubanez, amenințând cu blocarea activelor din SUA.

Președintele a spus în mod repetat că își dorește ca regimul comunist din Cuba, instaurat în 1959 de către dictatorul Fidel Castro, să fie schimbat.

Parada de 1 mai

Cu ocazia Zilei Muncii de la 1 mai, s-a desfășurat o paradă la Havana, condusă de președintele Miguel Diaz-Canel. Au participat fostul președinte și lider revoluționar, Raul Castro, și fratele dictatorului Fidel Castro, decedat în 2016.

Guvernul cubanez a convocat sub sloganul „Patria se apără” angajați ai companiilor de stat, funcționari publici și membri ai Partidului Comunist Cubanez să se adune pe esplanada „tribuna antiimperialistă” lângă ambasada SUA.

Sursa Foto: Shutterstock

