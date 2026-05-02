Cum se vede apusul de soare de pe Marte. Imagini spectaculoase

Te-ai gândit vreodată cum se vede apusul de soare de pe Marte? În spațiul public circulă un videoclip în care poate fi văzută nuanța care este formată în urma particulelor de praf din atmosferă. Imaginile sunt spectaculoase, iar videoclipul poate fi urmărit mai sus. De altfel, despre acest fenomen a vorbit chiar NASA.

Într-una dintre postările de pe X ale China Pulse se poate observa modul în care arată apusul de soare de pe Marte. Apusul pare să aibă o culoare albastră, iar în spatele acestui fapt se află o explicație științifică. Și anume, faptul că mici particule de praf din atmosferă împrăștie lumina roșie, făcând ca Soarele să pară albastru.

Ce spune NASA

În urmă cu câțiva ani, NASA aducea în atenție un fapt istoric care a avut loc pe 21 august 1976. Atunci, Sonda Viking 1 a NASA le-a arătat pentru prima dată oamenilor cum arată un apus de soare pe Marte. De altfel, apusul soarelui de pe Marte a fost surprins și de roverul Perseverance al NASA folosind sistemul său de camere Mastcam-Z pe 9 noiembrie 2021.

„Apusurile marțiene se remarcă de obicei prin culoarea lor albastră distinctivă. Praful fin din atmosferă permite luminii albastre să pătrundă în atmosfera mai eficient decât culorile cu lungimi de undă mai mari.

Marte este cunoscută sub numele de Planeta Roșie datorită oxidului de fier din solul său. Nuanța roșiatică distinctivă a planetei este vizibilă de pe Pământ chiar și fără ajutorul unui telescop. Apusurile de soare de pe Marte pot părea să aibă nuanța albăstruie. Praful fin face ca albastrul din apropierea părții de cer a Soarelui să fie mult mai proeminent, în timp ce lumina normală a zilei face ca nuanța ruginie a prafului, familiară Planetei Roșii, să fie mai pronunțată”, explică NASA.

„Culorile provin din faptul că praful foarte fin are dimensiunea potrivită, astfel încât lumina albastră să pătrundă în atmosferă puțin mai eficient. Când lumina albastră se împrăștie de praf, aceasta rămâne mai aproape de direcția Soarelui decât lumina altor culori. Restul cerului este de culoare galbenă spre portocalie, deoarece lumina galbenă și roșie se împrăștie pe tot cerul în loc să fie absorbită sau să rămână aproape de Soare”, a spus Mark Lemmon de la Universitatea Texas A&M, College Station, membru al echipei științifice a misiunii roverului Curiosity.

Sursă foto&video: X / China Pulse