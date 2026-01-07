Prima pagină » Știri externe » Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice

Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice

Mihai Tănase
07 ian. 2026, 08:19, Știri externe
Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice
Cutremur / Sursa FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs miercuri în largul coastelor Filipinelor, în apropiere de localitatea Baculin, provocând panică în rândul populației. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice.

Seismul a avut loc la aproximativ 68 de kilometri est de Baculin, la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite, citate de Reuters.

Cutremurul s-a produs în largul mării, însă undele seismice au fost resimțite și în zonele de coastă.

Agenția filipineză de seismologie Phivolcs a anunțat că există riscul apariției unor replici și că nu sunt excluse pagubele materiale, având în vedere intensitatea seismului și adâncimea redusă la care s-a produs.

Până în acest moment, autoritățile nu au primit rapoarte oficiale privind victime sau distrugeri majore. Cu toate acestea, locuitorii din zonele afectate au reacționat rapid, ieșind din clădiri imediat după producerea cutremurului.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, șeful poliției locale din orașul Hinatuan, situat în sudul provinciei Surigao del Sur.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
01:31
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
FLASH NEWS Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”
00:38
Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”
ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
23:56
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda
BREAKING NEWS 🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
23:23
🚨 Casa Albă: Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin forța armatei. Rubio: SUA vor să „cumpere” teritoriul
FLASH NEWS Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”
23:06
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, îl ironizează pe Zelenski: “Piticul ucrainean cerșește mâncare”
NEWS ALERT În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
22:48
În Ierusalim, un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Reguli drastice pentru turiștii care vor să ajungă într-o destinație turistică foarte populară
POLITICĂ Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”
08:09
Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii”
08:00
Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii”
METEO Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe
07:34
Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe
ACTUALITATE 7 Ianuarie, calendarul zilei: Nicolas Cage împlinește 62 de ani. Screech ar fi împlinit 49 de ani. Atac armat asupra redacției Charlie Hebdo
07:15
7 Ianuarie, calendarul zilei: Nicolas Cage împlinește 62 de ani. Screech ar fi împlinit 49 de ani. Atac armat asupra redacției Charlie Hebdo
Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt
07:00
Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt
ACTUALITATE Valentin Stan: Marco Rubio a spus că nu au invadat Venezuela, iar americanii nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte
07:00
Valentin Stan: Marco Rubio a spus că nu au invadat Venezuela, iar americanii nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte

Cele mai noi

Trimite acest link pe