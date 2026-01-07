Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs miercuri în largul coastelor Filipinelor, în apropiere de localitatea Baculin, provocând panică în rândul populației. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice.

Seismul a avut loc la aproximativ 68 de kilometri est de Baculin, la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite, citate de Reuters.

Cutremurul s-a produs în largul mării, însă undele seismice au fost resimțite și în zonele de coastă.

Agenția filipineză de seismologie Phivolcs a anunțat că există riscul apariției unor replici și că nu sunt excluse pagubele materiale, având în vedere intensitatea seismului și adâncimea redusă la care s-a produs.

Până în acest moment, autoritățile nu au primit rapoarte oficiale privind victime sau distrugeri majore. Cu toate acestea, locuitorii din zonele afectate au reacționat rapid, ieșind din clădiri imediat după producerea cutremurului.

„Nu a fost atât de puternic, dar oamenii s-au grăbit să iasă afară”, a declarat Joey Monato, șeful poliției locale din orașul Hinatuan, situat în sudul provinciei Surigao del Sur.