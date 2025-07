CUTREMUR puternic în Rusia. Autoritățile din Japonia și SUA au emis alerte de tsunami și au început evacuările

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 8,8 grade pe scara Richter, s-a produs miercuri dimineața, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia.

Un tsunami cu o înălțime de 3-4 metri a fost înregistrat în anumite părți ale regiunii Kamceatka în urma seismului, iar valuri considerabile au fost înregistrate deja și în Japonia, informează BBC. Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 11:25 (ora 01:30, ora României, n. red.).

Valuri de 30 de centimetri au lovit un oraș din Hokkaido, nordul Japoniei, iar autoritățile au avertizat că valurile ulterioare ar putea fi mai mari. Ca urmare a seismului, autoritățile din Japonia și Statele Unite au transmis ordine de evacuare pentru unele regiuni de coastă.

Guvernatorul statului american Hawaii, Josh Green, le-a cerut locuitorilor să respecte ordinele de evacuare și să rămână calmi.

Pe lângă Hawaii, SUA au emis o serie de alerte de diferite niveluri de-a lungul coastei de vest, precum și pe teritoriul insular Guam și alte insule din Micronezia.

🇷🇺❗️ — Moment 8.8 Quake Hit Kamchatka Caught on Camera

Footage captures buildings and streets shaking violently as the powerful earthquake struck Russia’s Far East near Kamchatka.

Emergency sirens followed, with widespread tremors felt for minutes across the region. pic.twitter.com/T7jsg3NeFO

— The Popsicle Protector (@PopsicleProtect) July 30, 2025