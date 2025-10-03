Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale

Nave militare ruse au amenințat constant cu producerea de coliziuni, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sistemele de navigație în zonele teritoriale daneze din Marea Baltică și Marea Nordului.

”Am observat o serie de incidente în apele teritoriale daneze. Elicoptere și nave militare daneze au fost vizate de radare de localizare, iar unele nave ruse au îndreptat arme spre navele daneze”, anunță Thomas Ahrenkiel, directorul Serviciului danez de Informații Militare.

Oficialul danez a afirmat că, în cel puțin o ocazie, au fost bruiate semnalele GPS ale navelor militare. Serviciul danez de Informații Militare apreciază că Rusia efectuează un război hibrid împotriva Danemarcei și a Occidentului.

”Rusia folosește mijloace militare, inclusiv într-un mod agresiv, pentru a exercita presiuni asupra noastră fără a trece linia spre un conflict militar în sensul tradițional”, a subliniat Thomas Ahrenkiel, citat de agenția Reuters.

Danemarca a fost vizată de o serie de incursiuni ale dronelor în ultimele săptămâni, dar aparatele de zbor nu au fost identificate. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut la summitul Uniunii Europene măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia.

”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen la reuniunea informală a Consiliului European.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. Vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat, la rândul său, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

