Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția

03 oct. 2025, 14:41, Știri externe
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură.

„Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste dezbateri să nu înceapă săptămâna viitoare”, a declarat Lecornu.

Articolul 49.3, care permite adoptarea unui proiect de lege fără vot prin asumarea răspunderii Guvernului, a fost folosit pentru a adopta fiecare buget de la realegerea președintelui Emmanuel Macron în 2022. Având în vedere că soclul comun, care include blocul de dreapta și cel central, nu are majoritatea în Adunarea Națională, decizia premierului sporește puterea Parlamentului.

„Ne aflăm în cel mai parlamentar moment al celei de-a Cincea Republici”, a anunțat premierul.

Lecornu a anunțat schimbări majore în Franța, evidențiind că Guvernul va trebui să facă „compromisuri” și să colaboreze cu partidele de opoziție.

„Nu putem să ne forțăm drumul și nu putem constrânge opoziția. Guvernul va trebui, de asemenea, să își schimbe abordarea, să construiască compromisuri, în timpul și, uneori, chiar și după sesiuni”, a argumentat Lecornu.

Lecornu urmează să își formeze noul Guvern

Totodată, prim-ministrul va propune „în următoarele zile președintelui Republicii o listă de membri ai Guvernului care vor trebui să accepte și să participe la noua metodă de partajare a puterii cu Adunarea Națională”. Acesta a îndemnat pe „toată lumea să facă un efort” pentru „a contribui la progresul țării”.

Sébastien Lecornu a dezvăluit că va rosti un discurs de politică generală în zilele următoare, după formarea Guvernului, potrivit cotidianului Le Figaro.

„Fiecare deputat trebuie să poată avea putere, să poată avea responsabilitate, să își poată asuma responsabilitatea”, a justificat prim-ministrul.

Liderul parlamentarilor socialiști, Boris Vallaud, nu a părut să considere suficientă renunțarea la asumarea răspunderii, explicând că Guvernul are alte instrumente constituționale pentru „a captura” Parlamentul.

Descopera.ro
Ce au simțit cercetătorii care au mâncat un bizon mumificat în 1984?