Consiliul UE prelungește SANCȚIUNILE contra Rusiei /Bruxellesul denunță manipularea informațională și interferențele politice

Consiliul Uniunii Europene a decis, vineri, prelungirea cu un an a unora dintre sancțiunile impuse Rusiei din cauza activităților destabilizatoare, în contextul continuării acțiunilor hibride.

”Consiliul a decis astăzi prelungirea cu un an, până pe 9 octombrie 2026, a măsurilor restrictive împotriva celor responsabili de activitățile destabilizatoare comise de Rusia în străinătate, în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv prin acțiuni de manipulare informațională și interferențe împotriva statelor membre UE și a partenerilor”, anunță Consiliul Uniunii Europene.

În total, măsurile restrictive impuse Rusiei din cauza activităților destabilizatoare vizează 47 de persoane și 15 entități. Sancțiunile constau în blocarea activelor și în interzicerea interacțiunilor financiare cu cetățenii europeni.

”În ultimii ani, UE a observat un model deliberat și sistematic de acțiuni nocive atribuite Rusiei, precum atacuri cibernetice, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurii esențiale, atacuri fizice, interferențe și acțiuni de manipulare. Uniunea Europeană și statele membre vor continua să recurgă la toate instrumentele pentru a proteja, a descuraja și a riposta la comportamentul nociv al Rusiei”, subliniază Consiliul UE.

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei, inclusiv prin crearea unui sistem anti-dronă pe flancul estic.

Comisia Europeană a elaborat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul eforturilor de intensificare a presiunilor pentru oprirea războiului din Ucraina. Măsurile urmează să fie aprobate de Consiliul UE.

