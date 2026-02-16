Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump

Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU, într-un interviu acordat pentru Fox News, a declarat că Organizația Națiunilor unite este „un focar de antisemitism” și a subliniat că eliminarea acestuia este o prioritate centrală a administrației Trump pentru a reforma instituția.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru postul Fox News, Mike Waltz a susținut că misiunea de combatere a antisemitismului ar trebui să fie un pilon central al oricărei reforme a ONU, alături de o revenire mai amplă la ceea ce a descris ca fiind misiunea fundamentală a organizației – pacea și securitatea în lume.

„ONU are o istorie și un palmares atroce în ceea ce privește antisemitismul. În primul rând, este o hazna de antisemitism în multe privințe”, a spus Waltz. „Această administrație este hotărâtă să-l combată.”

Ca exemplu, Mike Waltz a indicat comemorarea Holocaustului și mărturiile supraviețuitorilor drept instrumente esențiale în combaterea negării și a revizionismului istoric. „Este vorba despre educație. Este vorba despre a lupta împotriva acestor negări ridicole ale Holocaustului”, a declarat Mike Waltz. „Recomandarea mea către ONU este să-i dați la o parte pe diplomați și politicieni, să-i ascultăm pe supraviețuitori, pentru că poveștile lor sunt convingătoare, sunt tragice, trebuie auzite și documentate și cu siguranță nu pot fi negate niciodată”, a precizat ambasadorul SUA la ONU.

Un proiect de lege privind finanțarea Departamentului de Stat pentru anul 2026 prevede reținerea a 10% din contribuția SUA către orice agenția ONU până când se confirmă că aceasta ia măsuri credibile împotriva prejudecăților anti-Israel și a antisemitismului.

Un proiect de lege privind finanțarea Departamentului de Stat pentru 2026 prevede reținerea a 10% din contribuția SUA către orice agenție ONU până când se confirmă că aceasta ia măsuri credibile împotriva prejudecăților anti-Israel și a antisemitismului. Waltz a indicat că lupta împotriva antisemitismului va fi un „pilon central” al reformei, alături de eliminarea programelor considerate „woke” și revenirea la fundamentele securității globale.

Președintele Trump a emis ordine executive odată cu revenirea în funcție pentru a mobiliza întregul aparat guvernamental american în combaterea antisemitismului pe toate fronturile, inclusiv la nivel internațional. Această poziție reflectă o tensiune crescută între Washington și forul mondial, unde SUA solicită ca celelalte state membre să își asume o povară financiară mai mare și să sprijine aceste reforme structurale.