Prima pagină » Știri externe » Descoperire demnă de filme de groază. Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

Descoperire demnă de filme de groază. Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

13 feb. 2026, 12:02, Știri externe
Descoperire demnă de filme de groază. Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

Un bărbat dintr-un sat francez a contactat poliția după ce a deschis congelatorul din casa în care locuia cu partenera sa. Anchetatorii au găsit în interior doi bebeluși, femeia a recunoscut că și-a ascuns sarcinile ani la rând.

Potrivit Libertatea, Cazul a ieșit la iveală marți, 10 februarie, în Aillevillers-et-Lyaumont, un sat cu aproximativ 1.400 de locuitori din departamentul Haute-Saône, estul Franței. Descoperirea a fost făcută de partenerul femeii care a găsit primul bebeluș în congelator în timp ce reorganiza produsele din el. Bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a alertat poliția.

Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită și reținută miercuri, 11 februarie, în Boulogne-Billancourt, în apropiere de Paris. În timpul audierilor, ea a recunoscut faptele. Procurorul a declarat într-o conferință de presă că femeia „a născut acasă”, apoi „a înfășurat nou-născuții imediat după naștere” și i-a pus „în congelatorul situat în spălătoria casei”. Potrivit procurorului, femeia nu avea antecedente penale.

Femeia și-a ascuns sarcinile

Potrivit anchetei, femeia a indicat că a fost însărcinată între 2011, anul nașterii ultimului copil cunoscut, și 2018, când și-a reluat activitatea profesională

Procurorii au explicat că femeia ar fi purtat haine largi și ar fi inventat explicații atunci când era întrebată despre modificările fizice. În timpul audierilor, aceasta „a plâns foarte des” și a spus că îi pare rău pentru copiii și familia ei, potrivit declarațiilor oficiale.

Familie cu nouă copii

Femeia are nouă copii din relații diferite iar în luna decembrie a părăsit brusc locuința, lăsând în urmă patru copii cu vârste între 14 și 20 de ani, pe tatăl lor, precum și un alt copil major provenit dintr-o altă relație. Partenerul femeii, care a făcut descoperirea, a declarat că nu știa nimic despre aceste sarcini și că a fost „complet șocat”. Până în acest moment, împotriva lui nu au fost formulate acuzații.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
FLASH NEWS Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
POLITICĂ Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
11:11
Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
ACUZAȚII Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”
10:27
Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”
ANALIZA de 10 Neutralitatea reinterpretată. Noua strategie militară a Republicii Moldova și vulnerabilitatea pe care o poate exploata Rusia
10:00
Neutralitatea reinterpretată. Noua strategie militară a Republicii Moldova și vulnerabilitatea pe care o poate exploata Rusia
ACCIDENT Imagini dramatice în Shanghai, după ce o stradă s-a prăbușit brusc în timpul lucrărilor la o stație de metrou
09:51
Imagini dramatice în Shanghai, după ce o stradă s-a prăbușit brusc în timpul lucrărilor la o stație de metrou
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Care este legătura dintre zgomotul traficului și colesterol?
POLITICĂ Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
11:51
Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
FLASH NEWS Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
11:39
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”
EXCLUSIV VIDEO Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
11:21
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
FLASH NEWS PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”
11:17
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
11:13
Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite
11:00
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite

Cele mai noi

Trimite acest link pe