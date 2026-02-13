Descoperire demnă de filme de groază. Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

Un bărbat dintr-un sat francez a contactat poliția după ce a deschis congelatorul din casa în care locuia cu partenera sa. Anchetatorii au găsit în interior doi bebeluși, femeia a recunoscut că și-a ascuns sarcinile ani la rând.

Potrivit Libertatea, Cazul a ieșit la iveală marți, 10 februarie, în Aillevillers-et-Lyaumont, un sat cu aproximativ 1.400 de locuitori din departamentul Haute-Saône, estul Franței. Descoperirea a fost făcută de partenerul femeii care a găsit primul bebeluș în congelator în timp ce reorganiza produsele din el. Bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a alertat poliția.

Doi bebeluși au fost găsiți în congelatorul unei mame cu 9 copii din Franța

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită și reținută miercuri, 11 februarie, în Boulogne-Billancourt, în apropiere de Paris. În timpul audierilor, ea a recunoscut faptele. Procurorul a declarat într-o conferință de presă că femeia „a născut acasă”, apoi „a înfășurat nou-născuții imediat după naștere” și i-a pus „în congelatorul situat în spălătoria casei”. Potrivit procurorului, femeia nu avea antecedente penale.

Femeia și-a ascuns sarcinile

Potrivit anchetei, femeia a indicat că a fost însărcinată între 2011, anul nașterii ultimului copil cunoscut, și 2018, când și-a reluat activitatea profesională

Procurorii au explicat că femeia ar fi purtat haine largi și ar fi inventat explicații atunci când era întrebată despre modificările fizice. În timpul audierilor, aceasta „a plâns foarte des” și a spus că îi pare rău pentru copiii și familia ei, potrivit declarațiilor oficiale.

Familie cu nouă copii

Femeia are nouă copii din relații diferite iar în luna decembrie a părăsit brusc locuința, lăsând în urmă patru copii cu vârste între 14 și 20 de ani, pe tatăl lor, precum și un alt copil major provenit dintr-o altă relație. Partenerul femeii, care a făcut descoperirea, a declarat că nu știa nimic despre aceste sarcini și că a fost „complet șocat”. Până în acest moment, împotriva lui nu au fost formulate acuzații.