Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani

Dick Cheney a fost vicepreședinte între anii 2001 și 2009, în timpul mandatelor lui George W. Bush. Cheney a fost cel mai puternic vicepreședinte modern al Statelor Unite, principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” și cel care a contribuit la implicarea SUA în războiul din Irak pe baza unor presupuneri eronate despre armele de distrugere în masa deținute de regimul lui Saddam Hussein.