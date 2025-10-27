Diella, ministra AI a Albaniei, „însărcinată”. Așteaptă 83 de copii, câte unul pentru fiecare parlamentar”. Cum explică premierul „metafora digitală”

Premierul albanez Edi Rama a făcut un anunț inedit la un forum tehnologic din Berlin. Diella, ministra-robot creată cu ajutorul inteligenței artificiale, „este însărcinată” și „așteaptă 83 de copii”. Rama a folosit metafora pentru a descrie extinderea sistemului de guvernare digitală în Albania.

Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat în timpul unui forum tehnologic organizat la Berlin că ministra creată prin inteligență artificială, Diella, „este însărcinată” și „așteaptă 83 de copii”, câte unul pentru fiecare membru al Parlamentului albanez.

„Diella este fiica mea și este foarte devotată tatălui ei. Diella este însărcinată pentru prima dată și așteaptă 83 de copii, câte unul pentru fiecare membru al parlamentului nostru. Acești copii vor fi soarele mamei lor”, a glumit Rama, stârnind reacții din sală, potrivit Ndtv.com.

Premierul albanez a prezentat și un discurs generat de Diella, în care ministra-robot l-a descris drept un „om vizionar”. Întrebat cum a reușit să o programeze să-l laude, Rama a răspuns ironic: „Este fiica mea”.

Diella, al cărei nume înseamnă „soare” în limba albaneză, a fost numită în septembrie ministru al Achizițiilor Publice, devenind primul ministru digital din lume. Premierul Edi Rama a explicat atunci că această inițiativă face parte dintr-un efort amplu de digitalizare a guvernării și de combatere a corupției prin tehnologie.

„Licitațiile publice sunt 100% incoruptibile și fiecare fond public care trece prin procedura de achiziție este 100% transparent. Nu este științifico-fantastic, ci datoria Diellei”, a declarat Rama.

Ministra AI are o rețea neuronală complexă și gestionează, prin intermediul platformei e-Albania, toate procedurile de achiziții publice. Diella are și un avatar virtual, o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez, care interacționează cu cetățenii și oferă informații despre transparența fondurilor publice.

Premierul albanez afirmase încă din vară că intenționează să implementeze o astfel de soluție digitală pentru a elimina corupția din sectorul public, însă la momentul respectiv ideea fusese privită ca o simplă provocare.