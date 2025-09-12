Prima țară din lume care introduce un MINISTRU AI la guvern. Ce atribuții îi revin avatarului

Albania a devenit prima țară din lume care numește un ministru virtual în guvern. „Diella”, un avatar creat de inteligența artificială, va gestiona domeniul achizițiilor publice, sector puternic marcat de corupție, dar vital pentru funcționarea statului.

Noul membru AI al guvernului de la Tirana a fost prezentată oficial de premierul Edi Rama, care a explicat că toate deciziile privind licitațiile vor fi treptat transferate către Diella.

„Deciziile privind licitațiile vor fi scoase din ministere și puse în mâinile Diellei, care este slujitoarea achizițiilor publice. Obiectivul este ca Albania să devină o țară în care licitațiile sunt 100% incoruptibile și 100% transparente.”

Diella, al cărei nume înseamnă „raza soarelui”, nu este complet necunoscută albanezilor. Ea este deja integrată în platforma e-Albania, unde cetățenii pot accesa online majoritatea serviciilor publice. Sub forma unui avatar care poartă costum tradițional albanez, Diella va avea atribuții reale: evaluarea licitațiilor, selectarea partenerilor interni și externi și reducerea birocrației.

Decizia vine pe fondul presiunilor constante din partea Uniunii Europene, care a criticat Albania pentru nivelul ridicat al corupției în administrație, în special în achizițiile publice. Premierul Edi Rama, reales în mai 2025 pentru al patrulea mandat, și-a fixat ca obiectiv istoric aderarea țării la UE până în 2030, iar proiectul Diellei este văzut ca parte a acestei strategii de modernizare.

Deși alte state au experimentat utilizarea AI în administrație, Albania este prima țară care transformă un algoritm într-un membru oficial al guvernului. În Japonia, un ministru AI a fost testat în 2018, dar doar cu rol simbolic, fără atribuții reale. În China și Hong Kong au existat prezentatori TV și chiar directori executivi virtuali pentru companii, însă nu funcții ministeriale. Estonia și Singapore folosesc AI în administrație, dar doar instrumente de suport.

