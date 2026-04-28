Dilema armatei SUA: cum a fost posibil ca un avion american, operat de iranieni, vechi de 60 de ani, să atace o bază americană în 2026

Un avion de vânătoare iranian F-5, model american proiectat la sfârșitul anilor 1950, ar fi reușit să lovească o bază militară americană din Kuweit în primele zile ale războiului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Informația a provocat unde de șoc în sociatatea americană care ridică problema vulnerabilității sistemelor moderne de apărare.

Potrivit unor informații publicate de NBC News și preluate de Le Figaro, Iranul ar fi bombardat baza americană Camp Buehring din Kuweit folosind un avion F-5, o aeronavă construită în Statele Unite și livrată Teheranului înainte de Revoluția Islamică din 1979.

Dacă informația se confirmă, episodul ar contrazice evaluările inițiale potrivit cărora forțele aeriene iraniene ar fi fost aproape complet scoase din joc în prima fază a conflictului început pe 28 februarie.

Cea mai surprinzătoare parte a relatării este faptul că aeronava ar fi reușit să pătrundă prin sistemele de apărare ale bazei americane și să execute un bombardament considerat de analiști drept o „descoperire rară”.

„Aceasta este prima dată în ani de zile când un avion de vânătoare inamic a lovit o bază militară americană”, scrie NBC News.

Impactul simbolic al unui astfel de atac

Northrop F-5 este un avion de luptă proiectat de Northrop Corporation în 1959, folosit de zeci de state în timpul Războiului Rece. În anii în care Teheranul era aliat apropiat al Washingtonului, Iranul a cumpărat peste o sută de astfel de aparate, multe dintre ele fiind păstrate în serviciu și modernizate în timp.

Pentru a evita interceptarea de sistemele Patriot, iranienii ar fi folosit o tactică de zbor la joasă altitudine, profitând de relief și de limitele radarului, înainte de a lansa bombe neghidate asupra țintei.

Potrivit publicației specializate Defense Security Asia, operațiunea transmite o lecție militară clară: succesul într-un spațiu aerian ostil nu depinde întotdeauna de tehnologia de ultimă generație, ci de sincronizare, rută, surpriză tactică și exploatarea punctelor slabe ale adversarului.

Dincolo de pagubele materiale, impactul simbolic al unui astfel de atac ar putea fi semnificativ. Faptul că o aeronavă proiectată acum mai bine de șase decenii ar fi reușit să lovească o bază americană modernă proiectează o imagine de vulnerabilitate într-o regiune deja tensionată.

În plan militar, episodul ar putea determina Washingtonul să reevalueze nivelul de protecție al bazelor sale din Golf.

