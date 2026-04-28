Au fost instalate 10 stații de apă potabilă în aeroporturile din București

Compania Națională Aeroporturi București a făcut încă un pas important pentru creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”.

În cele două aeroporturi ale Capitalei au fost amplasate deja primele 10 stații de apă, conectate la rețeaua de apă potabilă a aeroportului. Acestea sunt dotate cu dispozitive de încărcare a sticlelor, dar și cu cișmele.

10 stații de apă potabilă montate în aeroporturile din București

„Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele”, a declarat Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de km.

Stațiile de apă sunt disponibile atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona „Plecări” sau la „Sosiri”. Astfel, pasagerii aeroportului au la dispoziție atât apă potabilă gratuită, cât și dispozitive de încărcare cu apă a sticlelor.

Stație de apă potabilă pentru pasageri, în aeroportul Băneasa

Numărul stațiilor se va suplimenta în zonele cele mai frecventate de pasageri, cu grad mare de utilizare. Stațiile sunt dotate cu contoare care monitorizează numărul sticlelor umplute, astfel că analiza va identifica rapid zonele în care trebuie suplimentat numărul stațiilor

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta este una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat Directorul General al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

