Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul politic a comentat jocul făcut de Nicușor Dan în actuala criză politică. Cunoscutul gazetar apreciază că, deși președintele are un aer benign, știe să-și impună propria agendă.

Ion Cristoiu: În toată această perioadă, marele câștigător a fost el. I-a frăgezit, da? Pentru că cel mai periculos e să nu se unească între ele partidele. El, independentul, independentul cu carnețelul, i-a frăgezit. Se duc și se roagă de el, da? 

Ionuț Cristache: Corect. Corect. Totuși, a ajuns în seara asta la mâna nevolnicului.

Cristoiu: Nevolnicul, nu vă uitați să știți că… Richard al III-lea treilea șchiopăta. Eu v-am mai zis, dar n-am curaj să reiau temele ălea, că nu mă crede nimeni. Că e bine că pare rătăcit. Dar nu-i rătăcit, domnul Cristache. 

Cristache: La o ticăloșie n-are ezitări.

Cristoiu: Încă o dată, și-a pus procurorii, iar pe proști i-a convins că PSD-ul i-a pus. Sunt ai lui. Chiriac aia (n.r. – Cristina Chiriac, noul Procuror general), nici despre nevastă-sa… N-am pomenit din 90 până acum, un politician să vorbească o persoană publică despre alta.

Cristache: I-a convins pe proști că nevastă-sa n-are avere. Și de multe altele. I-a convins pe proști că are el niște donatori, dar nu trebuie să știm noi pe cine i-a dona banii. 

Cristoiu: Și că-i matematician. 

Cristache: Bun, pe lângă, olimpic și toate astea. Cel mai mare jaf emoțional l-a făcut Nicu cu donatorii. Au donat ăia milioane și noi nu știm cine a donat. 

Cristoiu: El a înțeles un lucru sau cineva. Totuși a ajuns președinte.

Cristache: Într-o zi îmi ziceți că e președinte, într-o zi că nu e președinte. Azi e ziua în care nu e președinte.

Cristoiu: Spuneți-mi și mie, v-așți fi imaginat. Eu i-am luat interviuri când era una primar. 

Cristache: Păi și eu tot atunci. Nu ne mai calificăm.

Cristoiu: Nu, stați. Își imagina cineva că e să ajunge președinte?

Cristache: Eu am mai zis-o, da. Am mai zis că Nicu, președinte la poporul ăsta, n-avea cum să nu fie. 

Cristoiu: Eu nu-mi imaginam. Deci, ajunge primar, nu face nimic și e al doilea mandat. După asta, ce fel de nevolnic e? Că eu am mai spus asta, pe 6 decembrie i se propune să candideze. Păi eu îmi ziceam, bă, am ajuns primar, lasă-mă, trebuie să mă ocup de ecuații.

