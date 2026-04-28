Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”

Donald Trump și Regele Charles al III-lea s-au întâlnit, în cursul zilei de luni, 27 aprilie 2026, la Washington. După ce Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au sosit la Baza Comună Andrews din Maryland, cei doi au fost primiți de cuplul american la Casa Albă. Cuplul regal britanic se află în SUA pentru o vizită de 4 zile. Într-un moment în care președintele SUA și Regele Charles al III-lea au fost surprinși în timp ce purtau o discuție, un cititor pe buze a dezvăluit care ar fi fost „taina” dialogului.

Donald Trump și Regele Charles al III-lea au fost surprinși în timp ce purtau un dialog, față în față, departe de microfoane sau cei curioși, la 48 de ore de la tentativa de asasinat. Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce ar fi vorbit cei doi, pentru câteva momente.

Subiectul dialogului ar fi pendulat între securitate, supraviețuire și amenințarea globală reprezentată de Vladimir Putin. Dialogul a avut loc pe peluza de sud a Casei Albe.

Ce ar fi vorbit Donald Trump și Regele Charles al III-lea

Nicola Hickling, expertă în citirea buzelor, a spus pentru The Sun ce ar fi vorbit Donald Trump și Regele Charles al III-lea, pe peluză. Imaginile au fost analizate de expertă și, în timp ce cei doi lideri erau fotografiați, au întreprins și o scurtă conversație. Prima oară, președintele SUA ar fi adus în discuție tentativa de asasinat la adresa lui.

„Acest atac armat… Nu e un lucru bun. Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit”, ar fi spus el. Apoi, a continuat să îl întrebe pe Regele Charles al III-lea dacă este bine. A continuat și cu alte subiecte. Deși președintele SUA ar fi părut să fie ușor insistent, Regele Charles al III-lea a încercat să mențină rigoarea vizitei și a oferit răspunsuri cât mai scurte.

Donald Trump: „Chiar acum vorbesc cu Putin… el vrea război”

Regele Charles: (încercând să amâne subiectul sensibil) „Vom discuta asta mai târziu”

Donald Trump (insistent): „Vrea mai mult… Am un presentiment… dacă a făcut ce a spus, va distruge populația”

