Prima pagină » Actualitate » Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit

Două trenuri de călători s-au ciocnit luni seară, în Indonezia. Teribilul accident feroviar s-a soldat cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți. Președintele țării, Prabowo Subianto, a ordonat o anchetă care să arate cauzele producerii tragediei.

Coliziunea a avut loc în apropierea gării Bekasi Timur, la 25 km est de capitala Jakarta.

Tren de navetiști, spulberat în Indonezia

Un tren de navetiști staționar a fost lovit în plin de o altă garnitură, care opera pe distanțe lungi. În total, coliziunea a dus la 14 decese, conform ultimelor date publicate de compania feroviară de stat KAI. Alte 84 de persoane au primit tratament medical în spital. Mohammad Syafii, directorul agenției naționale de căutare și salvare, a anunțat marți dimineață sfârșitul căutărilor.

Toate victimele se aflau la bordul trenului de navetiști. Cei aproximativ 240 de pasageri din celălalt tren au fost evacuați în siguranță, a spus Annei Purba, purtătoare de cuvânt a KAI.

Șeful poliției din Jakarta, Asep Edi Suheri, a explicat că un tren pe distanțe lungi s-a ciocnit cu ultimul vagon al unui tren de navetiști staționar. Acolo se aflau femei, în marea majoritate. Potrivit unui alt purtător de cuvânt al KAI, Franoto Wibowo, un taxi a lovit aparent trenul de navetiști la o trecere la nivel cu calea ferată, oprindu-l pe șine.

Președintele Prabowo Subianto a vizitat pacienții spitalizați marți. El a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și a declarat că a ordonat o „anchetă imediată”. De asemenea, a ordonat construirea unui pasaj pietonal pentru mașini peste liniile de cale ferată.

„În general, constatăm că multe treceri la nivel cu calea ferată nu sunt supravegheate. Am ordonat să reparăm imediat toate aceste treceri, fie cu posturi de pază, fie cu tobogane”, a declarat președintele.

