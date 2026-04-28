Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte

Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte

Numărul execuțiilor a crescut semnificativ în Coreea de Nord pe la debutul pandemiei de COVID-19. O investigație ONU constată că regimul de la Phenian încalcă drepturile omului în mod sistematic. 

Potrivit unui raport publicat de un ONG din Coreea de Sud, din ianuarie 2020 până în 2024, 153 de nord-coreeni au fost condamnați la moarte.

Nord-coreenii sunt executați dacă ascultă K-pop

Între 2015 și 2020, numai 44 de nord-coreeni au fost executați.  Numărul execuțiilor a crescut însă din 2020 la proporții aproape „staliniste”.

Cei mai mulți au fost condamnați la moarte din motive absurde legate de religie, superstiții și consumat conținut artistic de proveniență străină, scrie BBC.

Regimul nord-coreean, bazat pe ideologia Juche, interzice importul și distribuirea de materiale culturale din străinătate.

Este muzica K-pop cu adevărat interzisă în Coreea de Nord?

Sunt interzise programele TV, cărțile și cântecele din „țările neprietenoase”, precum Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Nord-coreenii riscă pedeapsa capitală numai dacă ascultă muzică K-pop sau dacă urmăresc seriale K-drama produse în Coreea de Sud.

Coreea de Nord aprobă totuși ascultarea genului muzical K-pop numai dacă cântecele sunt compuse de artiste nord-coreene, precum formația muzicală feminină Moranbong.

Adolescenții nord-coreeni pot urmări seriale anime numai de proveniență nord-coreană, însă le este interzis să se uite la seriale anime produse de japonezi sau de sud-coreeni.

Regimul nord-coreean a împins cenzura naționalistă la extrem încât că sunt interzise chiar și producții culturale de la aliatul tradițional, Republica Populară Chineză, potrivit RFA.

Câți oameni au fost executați sub Kim Jong-Un

Grupul de lucru pentru justiție tranzițională a raportat de când Kim Jong-Un a venit la putere, 358 de oameni au fost executați în total, între anii 2011 și 2024.

Raportul a fost întocmit din relatările a 250 de dizidenți și dezertori nord-coreeni. 70% dintre execuții au fost desfășurate public și cu pluton de execuție cu arme de foc.

Autorul recomandă: Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Militarii sparg cărămizi cu capul sub privirile lui Kim Jong Un

NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
INEDIT Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
13:19
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
EXTERNE Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
12:38
Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
ACCIDENT Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
12:17
Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
CONTROVERSĂ Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
11:55
Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
BREAKING NEWS Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
14:10
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”

Cele mai noi

Trimite acest link pe