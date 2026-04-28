Numărul execuțiilor a crescut semnificativ în Coreea de Nord pe la debutul pandemiei de COVID-19. O investigație ONU constată că regimul de la Phenian încalcă drepturile omului în mod sistematic.

Potrivit unui raport publicat de un ONG din Coreea de Sud, din ianuarie 2020 până în 2024, 153 de nord-coreeni au fost condamnați la moarte.

Nord-coreenii sunt executați dacă ascultă K-pop

Între 2015 și 2020, numai 44 de nord-coreeni au fost executați. Numărul execuțiilor a crescut însă din 2020 la proporții aproape „staliniste”.

Cei mai mulți au fost condamnați la moarte din motive absurde legate de religie, superstiții și consumat conținut artistic de proveniență străină, scrie BBC.

Regimul nord-coreean, bazat pe ideologia Juche, interzice importul și distribuirea de materiale culturale din străinătate.

Este muzica K-pop cu adevărat interzisă în Coreea de Nord?

Sunt interzise programele TV, cărțile și cântecele din „țările neprietenoase”, precum Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Nord-coreenii riscă pedeapsa capitală numai dacă ascultă muzică K-pop sau dacă urmăresc seriale K-drama produse în Coreea de Sud.

Coreea de Nord aprobă totuși ascultarea genului muzical K-pop numai dacă cântecele sunt compuse de artiste nord-coreene, precum formația muzicală feminină Moranbong.

Adolescenții nord-coreeni pot urmări seriale anime numai de proveniență nord-coreană, însă le este interzis să se uite la seriale anime produse de japonezi sau de sud-coreeni.

Regimul nord-coreean a împins cenzura naționalistă la extrem încât că sunt interzise chiar și producții culturale de la aliatul tradițional, Republica Populară Chineză, potrivit RFA.

Câți oameni au fost executați sub Kim Jong-Un

Grupul de lucru pentru justiție tranzițională a raportat de când Kim Jong-Un a venit la putere, 358 de oameni au fost executați în total, între anii 2011 și 2024.

Raportul a fost întocmit din relatările a 250 de dizidenți și dezertori nord-coreeni. 70% dintre execuții au fost desfășurate public și cu pluton de execuție cu arme de foc.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Militarii sparg cărămizi cu capul sub privirile lui Kim Jong Un