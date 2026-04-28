Un nou sondaj IRSOP arată că cetățenii români așteaptă o creștere a costului vieții, în următoarea perioadă. De asemenea, aceștia preferă să reducă cheltuielile curente și se îndreaptă către a investi în educație. De asemenea, aceștia înclină către a economisi pentru situații neprevăzute. Sondajul realizat de IRSOP evidențiază și o scădere puternică a încrederii în viitorul economic, majoritatea respondenților considerând că nivelul de trai se va înrăutăți atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
De altfel, sondajul a mai arătat că mulți dintre subiecții susțin că veniturile vor rămâne la fel sau chiar vor scădea. De reținut:
Informațiile sunt defalcate, așa cum arată G4media.
„Percepţiile şi aşteptările negative ale populaţiei sunt atât de mari încât aproape că sugerează preludiul unei recesiuni. La nivelul ei actual, starea de spirit poate influenţa parcursul social, politic şi electoral. Interesant este că cei care sunt cel mai puternic loviţi de dificultăţile economice sunt şi cei care se vor abţine în numărul cel mai mare să meargă la vot, pentru că au un stagiu lung de suferinţă şi cred că nu există nici un „salvator” real şi capabil să-i scoată din mizerie”, arată autorii sondajului.
Oamenii consumă mai puțin și își direcționează banii spre educație sau economii. În același timp, așteptările ridicate privind inflația și creșterea costului vieții accentuează pesimismul. Mulți români se așteaptă ca prețurile să crească în continuare, iar mulți cred că vor trebui să se descurce cu acelaşi venit actual sau chiar cu unul mai redus. Există o tendință de a consuma mai puțin, iar un sfert din angajați se tem că vor fi disponibilizați.
Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ