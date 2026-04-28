Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa

Comediantul Jimmy Kimmel, gazda talk-show-ului american „Jimmy Kimmel Live!”, a răspuns, seara trecută, la noile amenințări ale lui Trump cu privire la concedierea sa. Celebrul prezentator TV și-a apărat gluma de în care a numit-o pe Melania Trump „văduvă în așteptare”, cu doar câteva zile înainte de incidentul armat de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, relatează BBC.

„Știți, uneori te trezești dimineața și vezi că Prima Doamnă a dat publicității un comunicat în care cere să fii concediat de la locul de muncă? Ni s-a întâmplat tuturor, nu-i așa?”, a spus Kimmel la începutul monologului său din episodul de luni al emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”. „Ce zi mai e și asta.”

Pe 27 aprilie, președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au cerut public companiilor The Walt Disney și ABC să îl concedieze pe Jimmy Kimmel, după ce acesta a făcut glume considerate „periculoase” și „dincolo de orice limită”.

„Prima noastră Doamnă, Melania, este aici. Uitați-vă la Melania, ce frumoasă este. Doamnă Trump, străluciți ca o văduvă în așteptare”, a spus Kimmel în timpul sketch-ului de joi seara.

Prima doamnă a calificat un sketch al lui Kimmel, difuzat joia trecută, drept „plin de ură și violent”, iar Casa Albă a cerut postului de televiziune al acestuia, ABC, să-l concedieze pe comediant.

Trei zile mai târziu, un bărbat înarmat a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă din Washington DC, la care Donald Trump a participat împreună cu Melania. Autoritățile au declarat că atacul bărbatului înarmat ar fi putut viza membri ai administrației Trump.

Seara trecută, în timpul monologului său, Kimmel a spus că gluma inițială era o „ironie ușoară” referitoare la diferența de vârstă de 23 de ani dintre președinte și soția sa.

„A fost o glumă ușoară, de tip roast, referitoare la faptul că el [președintele Trump] are aproape 80 de ani, iar ea este mai tânără decât mine”, a spus Kimmel. „Nu a fost, sub nicio formă, o incitare la asasinat, iar ei știu asta; de mulți ani mă exprim deschis împotriva violenței armate, în special”, a adăugat el. „Sunt de acord că retorica plină de ură și violență este ceva ce ar trebui să respingem; cred că un bun punct de plecare pentru a reduce acest fenomen ar fi să purtați o discuție cu soțul dumneavoastră pe această temă.”

Luni, Melania a scris într-o postare pe X că „oameni precum Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să ne intre în case în fiecare seară pentru a răspândi ură”.

„Monologul său despre familia mea nu este comedie – cuvintele lui sunt distructive și agravează boala politică din America… De câte ori conducerea ABC va mai tolera comportamentul atroce al lui Kimmel în detrimentul comunității noastre?”

Președintele Trump a mai spus că apreciază faptul că atât de mulți oameni au fost „indignați de remarcile lui Kimmel”, susținând că acestea constituiau o „incitare la violență”, într-o postare pe Truth Social luni după-amiază.

„Este ceva cu totul inacceptabil. Jimmy Kimmel ar trebui concediat imediat de Disney și ABC”, a adăugat el.

Războiul Trump vs. Kimmel

Jimmy Kimmel a fost un critic aspru al politicilor lui Donald Trump încă din primul mandat al președintelui.

Kimmel a fost suspendat din emisie în septembrie anul trecut, după ce a făcut comentarii „nepotrivite“ cu privire la uciderea influencerului Charlie Kirk.

Într-un monolog, Kimmel a afirmat că „banda Maga” – o referire la susținătorii lui Trump – încerca să „câștige capital politic” din uciderea lui Kirk. Emisiunea sa a fost repusă în emisie o săptămână mai târziu.

După ce s-a întors în emisiune, Kimmel a declarat că înțelege că unii oameni au considerat că remarca sa referitoare la moartea lui Kirk a fost „nepotrivită sau neclară, sau poate ambele”, adăugând: „Înțeleg de ce sunteți supărați”.

Trump și Melania au fost evacuați de la cina de gală de sâmbătă seara, după ce un bărbat înarmat a deschis focul în apropierea unui punct de control de securitate de la evenimentul organizat la Washington Hilton.

Trump le-a spus reporterilor că cina a fost „o experiență destul de traumatizantă” pentru soția sa.

