Președintele Serbiei susține că România ar putea intra sub influența dominantă a Statelor Unite, dacă UE mai amână extinderea blocului

Mihai Tănase
Aleksandar Vučić - Foto: Profimedia images

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, susține că România și alte state din Europa de Est ar putea ajunge sub influența predominantă a Statelor Unite, dacă Uniunea Europeană continuă să amâne decizii strategice privind extinderea și integrarea statelor candidate. Declarațiile sale au reaprins dezbaterea despre viitorul geopolitic al regiunii.

Într-un interviu acordat podcastului The Rest Is Politics: Leading, realizat de Alastair Campbell și Rory Stewart, liderul sârb a conturat un scenariu în care Washingtonul ar construi o rețea proprie de influență în estul Europei, formată din cinci până la zece state.

„Cred că America își va construi propria structură, luând cinci până la zece țări din Europa, în principal din Europa de Est, nu sub controlul lor, dar sub influența predominantă a Statelor Unite ale Americii, creând probleme pentru Uniunea Europeană”, a declarat Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vucic, presedinte Serbia/Sursă Foto – Facebook

Întrebat dacă se referă direct la o posibilă desprindere strategică a unor state est-europene de nucleul occidental al Uniunii Europene, răspunsul său a fost scurt și clar: „Da”.

În acest context, Vučić a nominalizat explicit Polonia, România și Bulgaria drept exemple de țări în care Washingtonul ar putea construi structuri de influență politică și strategică, ceea ce, în opinia sa, ar complica eforturile Bruxelles-ului de a menține coeziunea internă.

Vučić invocă aderarea României și Bulgariei la UE

Liderul de la Belgrad a folosit și exemplul aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană pentru a critica standardele aplicate în procesul de extindere.

„Cred că era 2004 când România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană. Îndeplineau ele toate cerințele, toate solicitările, chiar și astăzi? Nu este cazul”, a afirmat Aleksandar Vučić.

Afirmația conține însă o eroare factuală importantă: România și Bulgaria au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, nu în 2004, anul în care a avut loc marele val de extindere care a inclus zece alte state. Amintim că în 2004, România a aderat la NATO, nu la UE.

Vučić a argumentat că întârzierea integrării statelor candidate, inclusiv Serbia, riscă să devină „o mare greșeală strategică” pentru Europa, într-un moment în care influențele geopolitice externe se intensifică.

„Dacă nu vor, fac o mare greșeală strategică”, a spus președintele Serbiei.

Serbia între Bruxelles, Moscova și Washington

În același interviu, Aleksandar Vučić a respins acuzațiile potrivit cărora Serbia ar acționa ca un aliat fidel al Rusiei și a criticat viziunea occidentală asupra raporturilor geopolitice.

„Există nuanțe, multe nuanțe de gri. Nu totul este alb și negru”, a declarat liderul sârb.

El a legat percepția favorabilă a unei părți a opiniei publice sârbe față de Rusia de intervenția NATO din 1999 și de chestiunea Kosovo, subiect care continuă să influențeze profund politica externă a Belgradului.

Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România

ACCIDENT Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
12:17
Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
CONTROVERSĂ Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
11:55
Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
IT&C Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
11:53
Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
CONTROVERSĂ Dilema armatei SUA: cum a fost posibil ca un avion american, operat de iranieni, vechi de 60 de ani, să atace o bază americană în 2026
11:31
Dilema armatei SUA: cum a fost posibil ca un avion american, operat de iranieni, vechi de 60 de ani, să atace o bază americană în 2026
FLASH NEWS Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
10:00
Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”
FLASH NEWS Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
09:13
Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Cine este Yasmin Awad? A avut o relație cu Florin Ristei și are o poveste de viață incredibilă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Foame, stres sau obișnuință: Ce controlează cu adevărat ce și când mâncăm?
DECIZIE Au fost instalate 10 stații de apă potabilă în aeroporturile din București
12:17
Au fost instalate 10 stații de apă potabilă în aeroporturile din București
SONDAJ DE OPINIE Sondaj IRSOP. Românii se așteaptă la o creștere a costului vieții. Ce spun despre venit, consum, siguranța locului de muncă și viitor
11:56
Sondaj IRSOP. Românii se așteaptă la o creștere a costului vieții. Ce spun despre venit, consum, siguranța locului de muncă și viitor
EXCLUSIV Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit
11:44
Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit
FLASH NEWS Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
11:40
Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
NEWS ALERT Cartelele de metrou nu se mai scumpesc de la 1 mai. Decizia de ultimă oră luată de Ministerul Transporturilor
11:34
Cartelele de metrou nu se mai scumpesc de la 1 mai. Decizia de ultimă oră luată de Ministerul Transporturilor
ACTUALITATE Magazin ilegal într-o casă din Oradea: vindea ca originale fake-uri de la Hugo Boss și Armani
11:33
Magazin ilegal într-o casă din Oradea: vindea ca originale fake-uri de la Hugo Boss și Armani

Cele mai noi

Trimite acest link pe