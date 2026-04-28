Rubio blochează oferta Iranului: „SUA refuză orice control al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”

Negocierile dintre Statele Unite și Iran rămân în impas, după ce administrația președintelui Donald Trump a analizat o nouă propunere venită de la Teheran. Secretarul de stat Marco Rubio a respins ferm ideea ca Iranul să aibă vreun cuvânt de spus asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele Donald Trump a convocat luni o reuniune cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta noua ofertă transmisă de Iran, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze instabilitatea regională și îngrijorările privind securitatea energetică globală, scrie Ms.now.

„Pot confirma că președintele s-a întâlnit cu echipa sa de securitate națională în această dimineață”, iar „propunerea iraniană a fost discutată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. „Liniile roșii ale președintelui cu privire la Iran au fost stabilite foarte clar”, a adăugat Karoline Leavitt.

Marco Rubio respinge categoric condițiile Iranului

Potrivit informațiilor publicate de Axios, Teheranul ar fi propus redeschiderea Strâmtorii Ormuz și o posibilă încheiere a conflictului militar, urmând ca dosarul nuclear să fie negociat separat, într-o etapă ulterioară.

Propunerea a fost însă respinsă fără echivoc de Marco Rubio, care a transmis un mesaj dur într-un interviu acordat Fox News.

„Dacă ceea ce ei înțeleg prin ‘deschiderea strâmtorii’ este: da, strâmtoarea este deschisă, cu condiția să vă coordonați cu Iranul, să obțineți permisiunea noastră, altfel vă vom arunca în aer și va trebui să ne plătiți, atunci aceasta nu este deschiderea strâmtorii”, a afirmat Marco Rubio. „Ei nu pot normaliza – și noi nu putem tolera încercările lor de a normaliza – un sistem în care iranienii decid cine are dreptul să utilizeze o cale navigabilă internațională și cât trebuie să le fie plătit pentru a o utiliza”, a completat înaltul diplomat american.

Iranul caută sprijin în Rusia

Tentativele de reluare a negocierilor începute la începutul lunii aprilie în Pakistan nu au produs niciun rezultat concret, pozițiile Washingtonului și Teheranului rămânând profund divergente.

În paralel, Vladimir Putin s-a întâlnit luni cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, într-un nou efort diplomatic al Teheranului de a-și consolida sprijinul internațional, în contextul conflictului declanșat de Statele Unite și Israel.

Blocajul negocierilor menține presiunea asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime de transport energetic din lume, iar orice nouă escaladare în jurul Strâmtorii Ormuz riscă să provoace efecte imediate asupra piețelor globale de petrol și gaze.

Recomandarea autorului

