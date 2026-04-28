Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA

Mihai Tănase
China a ordonat Meta Platforms să renunțe la achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus, într-o decizie care amplifică războiul tehnologic dintre Beijing și Washington și arată cât de departe este dispusă să meargă statul chinez pentru a-și proteja tehnologiile strategice.

Autoritățile de la Beijing au intervenit direct pentru a opri una dintre cele mai importante tranzacții recente din domeniul inteligenței artificiale, cerând părților implicate să retragă acordul prin care Meta urmărea să preia Manus, un startup specializat în dezvoltarea de agenți AI autonomi.

Potrivit informațiilor apărute în Reuters, decizia a fost luată de Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reforme, care a invocat motive de securitate națională și riscul transferului de tehnologie sensibilă către Statele Unite.

Mesajul transmis de Beijing este clar: accesul companiilor americane la talentul, datele și proprietatea intelectuală dezvoltate în China în domeniul AI va fi controlat strict.

Într-o încercare de a evita restricțiile chineze, compania-mamă a startupului, Butterfly Effect, își relocase operațiunile în Singapore și își închisese birourile din China. Mai mult, o parte dintre angajații Manus fuseseră deja transferați în birourile Meta din Singapore, semn că tranzacția intrase într-o fază avansată de integrare.

Cu toate acestea, autoritățile chineze au decis să își extindă influența și asupra unei tranzacții desfășurate în afara teritoriului chinez, pe motiv că tehnologia, datele și fondatorii companiei au origini chineze.

Analiștii văd în această mișcare un precedent major, care ar putea schimba radical regulile investițiilor globale în tehnologie.

Fondatorii, chemați la Beijing și ținuți sub control

Situația s-a complicat și mai mult după ce fondatorii Manus, Xiao Hong și Ji Yichao, au fost convocați la Beijing pentru discuții cu autoritățile.

Potrivit surselor citate, celor doi nu li s-ar permite momentan să părăsească țara, semn al presiunii uriașe puse de statul chinez asupra fondatorilor implicați în tranzacții sensibile.

Pentru Meta, lovitura este importantă. Achiziția Manus era văzută ca o piesă strategică în cursa globală pentru dezvoltarea agenților AI, sisteme capabile să îndeplinească sarcini complexe cu intervenție umană minimă.

Blocarea acordului arată însă că, în noua eră a inteligenței artificiale, lupta pentru supremație tehnologică nu se mai duce doar în laboratoare și pe piețe, ci direct la nivel geopolitic.

