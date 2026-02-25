🚨 Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela

Senatorul l-a criticat dur pe președinte, spunând: „Îl auzim pe Donald Trump făcând ceea ce știe cel mai bine: mințind”.
„Minte în legătură cu economia. Minte în legătură cu aplicarea violentă și scăpată de sub control a legilor privind imigrația. Și încearcă să ne înșele în legătură cu planurile sale de a interfera cu alegerile din noiembrie”, a spus Padilla.
Padilla, care anul trecut a fost reținut temporar după ce a întrerupt o conferință de presă a Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a pus accentul în răspunsul său pe accesibilitate și pe măsurile dure luate de Trump în materie de imigrație.
„Democrații lucrează pentru a reduce costurile, a pune capăt haosului și a combate corupția. În ciuda minciunilor lui Trump, știm ce vedem cu ochii noștri”, a spus el, adăugând: „Vedem agenții ICE folosind forța excesivă: intrând în case fără mandate judiciare și trăgând cu arme de foc în mașini cu familii încă înăuntru. Plasând oamenii în centre de detenție fără acces adecvat la medici, alimente sănătoase sau apă potabilă curată”.
El a îndemnat ascultătorii să voteze la alegerile de la jumătatea mandatului, încheind cu o referire la controversatul spectacol din pauza Super Bowl, spunând: „Așa cum ne-a reamintit Bad Bunny acum câteva săptămâni: «Împreună, noi suntem America»”.
„Împreună, ne ridicăm, pentru că credința noastră este mai puternică decât orice dezamăgire sau obstacol, inclusiv Trump”, a spus Padilla.