🚨 Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela

Președintele Donald Trump a declarat că va aduce pacea „acolo unde poate”, dar nu va ezita să apere America.

Donald Trump a declarat că va urmări pacea în zonele de conflict, dar că securitatea Statelor Unite rămâne prioritară. „Voi aduce pacea acolo unde pot, dar nu voi ezita să apăr America”, a afirmat președintele în discursul său.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Trump a abordat subiectul doar în treacăt, susținând că acest conflict „nu ar fi existat” dacă el ar fi fost președinte. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare și a trecut rapid la situația din Orientul Mijlociu.

În privința Iranului, Donald Trump a amintit că, în primul său mandat, a ordonat uciderea generalului Qasem Soleimani. Despre regimul de la Teheran, președintele SUA a afirmat: „Sunt oameni teribili la conducere, au rachete, amenință Europa”, menționând și reprimarea protestelor interne.

Trump a subliniat că există negocieri în curs cu Iranul, dar a transmis un mesaj ferm. „Suntem în negocieri, vor să facem o înțelegere, dar nu le vom permite niciodată să obțină arma nucleară. Eu prefer pe calea diplomatică. Dar un lucru e singur: nu voi permite sponsorului nr. 1 din lume al terorismului să obțină arma nucleară”, a declarat președintele.

Adevărul despre cele „opt războaie încheiate”

Într-un moment ulterior al discursului, Trump a revenit asupra afirmației potrivit căreia ar fi pus capăt la „opt războaie” în primele zece luni de mandat. El le-a mulțumit public ginerelui său, Jared Kushner, emisarului Steve Witkoff și secretarului de stat Marco Rubio, pe care l-a descris drept „cel mai bun secretar de stat” și despre care a spus că „oamenii îl plac”.

Printre conflictele menționate, Trump a inclus acordul fragil de încetare a focului din Gaza. „Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât și mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeți? Nimeni nu credea că este posibil”, a declarat el.

Președintele a repetat afirmația, deja considerată falsă, potrivit căreia „în primele 10 luni, am pus capăt la opt războaie”. O analiză publicată de CNN arată că această cifră este o exagerare evidentă.

Potrivit CNN, unele dintre conflictele invocate de Trump nu au fost, în realitate, războaie. De exemplu, disputa dintre Egipt și Etiopia este una diplomatică, legată de construcția unui baraj, iar tensiunile dintre Serbia și Kosovo nu au degenerat într-un război în timpul mandatului său.

Alte conflicte menționate, precum cele dintre Republica Democratică Congo și Rwanda sau dintre Thailanda și Cambodgia, au continuat sau au reizbucnit în ciuda acordurilor de pace negociate de administrația Trump. De asemenea, violențele din Gaza au continuat după acordul de încetare a focului, în pofida declarației președintelui că „războiul din Gaza, care se desfășoară la un nivel foarte scăzut, este aproape de final”.