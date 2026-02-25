Prima pagină » Știri externe » Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela

Mihai Tănase
25 feb. 2026, 07:19, Știri externe
Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela
Donald Trump - Foto: Mediafax foto
09:20

Senatorul Alex Padilla l-a acuzat pe Trump de „aplicarea necontrolată” a legilor privind imigrația

Senatorul l-a criticat dur pe președinte, spunând: „Îl auzim pe Donald Trump făcând ceea ce știe cel mai bine: mințind”.

„Minte în legătură cu economia. Minte în legătură cu aplicarea violentă și scăpată de sub control a legilor privind imigrația. Și încearcă să ne înșele în legătură cu planurile sale de a interfera cu alegerile din noiembrie”, a spus Padilla.

Padilla, care anul trecut a fost reținut temporar după ce a întrerupt o conferință de presă a Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a pus accentul în răspunsul său pe accesibilitate și pe măsurile dure luate de Trump în materie de imigrație.

„Democrații lucrează pentru a reduce costurile, a pune capăt haosului și a combate corupția. În ciuda minciunilor lui Trump, știm ce vedem cu ochii noștri”, a spus el, adăugând: „Vedem agenții ICE folosind forța excesivă: intrând în case fără mandate judiciare și trăgând cu arme de foc în mașini cu familii încă înăuntru. Plasând oamenii în centre de detenție fără acces adecvat la medici, alimente sănătoase sau apă potabilă curată”.

El a îndemnat ascultătorii să voteze la alegerile de la jumătatea mandatului, încheind cu o referire la controversatul spectacol din pauza Super Bowl, spunând: „Așa cum ne-a reamintit Bad Bunny acum câteva săptămâni: «Împreună, noi suntem America»”.

„Împreună, ne ridicăm, pentru că credința noastră este mai puternică decât orice dezamăgire sau obstacol, inclusiv Trump”, a spus Padilla.

08:41

Deputata Ilhan Omar îl acuză pe Trump de „minciună” și „uciderea americanilor” în privința intervențiilor ICE din Minnesota

În timpul discursului privind Starea Uniunii susținut de Donald Trump, reprezentanta Ilhan Omar a întrerupt de mai multe ori intervenția președintelui și l-a acuzat direct de minciună și l-a acuzat pe liderul de la Casa Albă de o responsabilitate directă pentru crimele comise de agenții ICE în timpul operațiunilor violente din statul Minnesota.

Omar a strigat în repetate rânduri „Ai ucis americani” când Trump vorbea despre Departamentul Securității Interne, iar la un moment dat s-a auzit-o spunând „Ești un criminal”.

La un alt moment al izbucnirilor lor, Tlaib a strigat că „Alex nu era un criminal”, o referire aparentă la Alex Pretti, un cetățean american ucis de agenții ICE în timpul unei confruntări haotice în Minneapolis.

Omar i-a strigat, de asemenea lui Trump: „Ești un mincinos”.

Deputata a părăsit sala la aproximativ o oră și 45 de minute după începerea discursului lui Trump.

08:40

Trump cere adoptarea legii „Save America Act”: „Va opri frauda electorală”

Președintele Donald Trump a cerut Congresului să adopte legea „Save America Act”, susținând că aceasta va opri fraudarea „rampantă” a alegerilor. Proiectul ar impune dovada cetățeniei la înregistrarea pentru vot, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Motivul pentru care nu vor să o facă… este pentru că vor să fraudeze”, spune el, referindu-se la opoziția democraților față de proiectul de lege.

Democrații spun că legislația ar putea împiedica cetățenii care și-au schimbat numele și alții să voteze.

„Singura modalitate de a fi ales este să fraudezi și noi vom opri acest lucru”, spune el.

07:56

Trump reia ideea unui al treilea mandat la Casa Albă

„Ar trebui să am şi al treilea mandat”, spune Donald Trump, în timp ce vorbeşte despre cum a scăzut el preţul medicamentelor eliberate pe bază de reţetă.

„Deci, în primul meu mandat, al doilea mandat, ar trebui să fie al treilea mandat, dar se întâmplă lucruri ciudate”, a spus Trump.

Preşedintele îşi reia astfel inclusiv în discursul despre Starea Uniunii referirile frecvente la un al treilea mandat.

Trump susţine, în ciuda dovezilor contrare, că ar fi trebuit să câştige alegerile prezidenţiale din 2020, care l-au adus pe democratul Joe Biden la putere.

Preşedintele SUA a declarat în octombrie că nu va candida pentru un al treilea mandat, după ce luni de zile a sugerat această idee, în ciuda limitelor constituţionale. Flirtul său cu această idee i-a alarmat pe oponenţi şi pe experţii constituţionali, care spun că un al treilea mandat ar pune la încercare al 22-lea amendament al Constituţiei.

Amendamentul prevede că nicio persoană nu poate fi aleasă preşedinte de mai mult de două ori.

07:53

Doi membri ai Gărzii Naționale, decorați de Trump cu medalia „Inima Purpurie”

Președintele Donald Trump a acordat marți Purple Heart sergentului Andrew Wolfe și specialistului armatei Sarah Beckstrom, doi membri ai Gărzii Naționale care au fost răniți grav și împușcați mortal de un bărbat înarmat care i-a ambuscat în timp ce erau de serviciu anul trecut în Washington, D.C.

Trump a dedicat o parte din discursul său privind starea națiunii pentru a-i omagia pe Wolfe și pe părinții lui Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, care nu a supraviețuit rănilor sale.

„Îl voi ruga pe foarte respectatul general James Seward să le înmâneze sergentului Andrew Wolfe și minunatei familii a lui Sarah Beckstrom distincția creată de marele nostru președinte, George Washington însuși”, a spus Trump. „Se numește Purple Heart. Vă iubim pe toți.”

În timp ce Trump vorbea, generalul-maior James D. Seward, adjutantul general al Gărzii Naționale din Virginia de Vest, a înmânat medalia lui Beckstrom părinților ei și i-a prins Purple Heart lui Wolfe în galeria de vizionare.

„Fiica dumneavoastră a fost o adevărată patriotă americană”, le-a spus Trump părinților lui Beckstrom, „și ne va lipsi foarte mult”.

Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a lăudat distincția acordată într-o declarație, descriind partea din discursul lui Trump ca fiind „un moment solemn și de neuitat, care a asigurat că curajul și sacrificiul lor au fost onorate nu numai de Virginia de Vest, ci și de întreaga națiune”.

07:50

Trump critică democrații pentru blocarea finanțării Departamentului pentru Securitate Internă

Președintele Donald Trump a dat vina pe democrați pentru închiderea parțială a guvernului marți seara, în timpul discursului său privind starea națiunii, după ce democrații din Senat au blocat din nou încercarea republicanilor de a finanța Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) înaintea discursului difuzat în prime time.

„În acest moment, democrații din această cameră au tăiat toate fondurile pentru Departamentul pentru Securitate Internă. Totul a fost tăiat, totul a fost tăiat. Au instituit o altă închidere democrată, prima ne-a costat două puncte din PIB, două puncte pe care le-am pierdut din PIB, ceea ce probabil i-a făcut destul de fericiți, de fapt”, a spus Trump marți seara în timpul discursului său. „Au închis agenția responsabilă de protejarea americanilor împotriva teroriștilor și criminalilor.”

Trump a spus că „cere” restabilirea completă și imediată a finanțării pentru Securitatea Internă și eforturile de protejare a frontierei. Președintele a menționat, de asemenea, curățarea inadecvată a zăpezii ca urmare a eșecului democraților de a finanța guvernul.

„Nu avem bani din cauza democraților și ar fi frumos, ne-ar plăcea să vă dăm o mână de ajutor la curățare… în caz că nu știați, avem o furtună de zăpadă destul de mare acolo”, a spus Trump.

Votul de marți, în mare parte pe linia partidului, a fost prima acțiune din Senat de la întoarcerea parlamentarilor dintr-o pauză de o săptămână. Este, de asemenea, a doua oară când liderul majorității din Senat, John Thune, R-S.D., a forțat democrații din Senat să decidă dacă să redeschidă agenția.

Eșecul de a avansa proiectul de lege privind finanțarea pe tot anul a asigurat că închiderea parțială a guvernului, care afectează doar DHS, se va prelungi până în a 12-a zi.

07:48

Trump avertizează Iranul că va folosi forța militară pentru a opri ambițiile nucleare ale Teheranului

Trump a promovat utilizarea puterii militare a SUA pentru a frâna progresele Iranului în direcția obținerii unei arme nucleare în cadrul discursului privind starea națiunii de marți seara, chiar dacă tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate în ceea ce privește capacitățile Iranului în materie de armament.

„Suntem în negocieri cu ei, ei vor să încheie un acord, dar nu am auzit acele cuvinte secrete: nu vom avea niciodată o armă nucleară”, a spus Trump.

Trump a reamintit audienței despre distrugerea programului nuclear al Iranului prin Operațiunea Midnight Hammer, eliminarea lui Qasem Soleimani, care a avut loc în timpul primului său mandat, și recenta amenințare americană cu forța care a contribuit la împiedicarea morții protestatarilor civili în Iran.

Trump a spus că administrația sa va continua să colaboreze cu Iranul pentru a preveni dezvoltarea armelor nucleare, dar că nu va ezita să meargă mai departe dacă va fi necesar.

„Ei urmăresc din nou ambițiile lor sinistre”, a spus Trump.

„Prefer să rezolv această problemă prin diplomație, dar un lucru este sigur. Nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului din lume – ceea ce ei sunt, de departe – să dețină arme nucleare. Nu pot permite asta.”

07:44

Trump intensifică lupta contra fentanilului. Cartelurile de droguri, declarate drept „teroriști străini”

După ce liderul cartelului Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mai cunoscut sub pseudonimul „El Mencho”, a fost ucis de forțele mexicane folosind informații furnizate de serviciile secrete americane, președintele Donald Trump a promovat războiul administrației sale împotriva cartelurilor de droguri.

„De asemenea, restabilim securitatea și dominația americană în emisfera vestică, acționând pentru a ne asigura interesele naționale și a ne apăra țara de violență, droguri, terorism și interferențe străine”, a declarat președintele.

Trump a spus că „de ani de zile, mari porțiuni de teritoriu din regiunea noastră, inclusiv părți importante din Mexic, părți foarte mari din Mexic, au fost controlate de carteluri de droguri ucigașe”.

„De aceea am desemnat aceste carteluri ca organizații teroriste străine și am declarat fentanilul ilicit ca armă de distrugere în masă”, a spus Trump.

Una dintre primele acțiuni ale lui Trump în al doilea mandat a fost să instruiască Departamentul de Stat să declare mai multe carteluri importante „organizații teroriste străine”, o desemnare care deschide noi căi pentru guvernul SUA de a le viza, inclusiv cu forța militară.

El a spus că „cu noua noastră campanie militară, am oprit cantități record de droguri care intrau în țara noastră și practic am oprit complet intrarea lor pe cale maritimă”.

„Probabil ați observat asta”, a glumit el, referindu-se la acțiunile Departamentului de Război împotriva ambarcațiunilor cartelurilor de droguri din Caraibe și Pacific.

07:42

Trump o onorează pe Erika Kirk și face apel la respingerea violenței politice

În timpul discursului său privind starea națiunii, președintele Donald Trump a adus un omagiu Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, care a fost asasinat anul trecut.

Trump l-a numit pe Kirk „un om mare”, recunoscându-i meritul pentru „o reînnoire extraordinară” a credinței în America.

„Sunt foarte mândru să spun că, în timpul mandatului meu, atât în primii patru ani, cât și în special în ultimul an, a avut loc o reînnoire extraordinară a religiei, credinței, creștinismului și credinței în Dumnezeu. O reînnoire extraordinară. Acest lucru este valabil în special în rândul tinerilor, iar o mare parte din aceasta se datorează marelui meu prieten Charlie Kirk, care a fost un om extraordinar”, a spus președintele.

Trump a deplâns faptul că „anul trecut Charlie a fost ucis cu violență de un asasin și a devenit martir, un adevărat martir pentru convingerile sale”.

El a recunoscut-o pe Erika, care a primit ovații în picioare.

După ovații, Trump a spus: „Trebuie să ne unim cu toții pentru a reafirma că America este o națiune sub Dumnezeu și trebuie să respingem total orice fel de violență politică”.

„Iubim religia”, a continuat el, „și iubim să o readucem, iar ea revine la un nivel pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil; este cu adevărat un lucru frumos de văzut”.

07:40

Trump atacă decizia Curții Supreme privind tarifele și vorbește despre „o hotărâre nefericită”

Președintele Donald Trump a calificat drept „nefericită” decizia Curții Supreme de a anula tarifele sale de urgență, chiar în prezența judecătorilor, în discursul despre Starea Națiunii. Liderul de la Casa Albă a anunțat că va căuta noi baze legale pentru reintroducerea tarifelor.

Trump a spus că a folosit tarifele pentru a „obține acorduri avantajoase pentru țara noastră”, dar că „acum patru zile, Curtea Supremă a Statelor Unite a emis o hotărâre nefericită, o hotărâre foarte nefericită”.

„Vestea bună este că aproape toate țările și corporațiile doresc să mențină acordul pe care l-au încheiat deja… știind că puterea legală pe care eu, în calitate de președinte, o am de a încheia un nou acord ar putea fi mult mai defavorabilă pentru ele și, prin urmare, vor continua să lucreze pe aceeași cale de succes pe care am negociat-o înainte de implicarea nefericită a Curții Supreme”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump au marcat o schimbare față de tonul său mai agresiv imediat după decizia privind tarifele, când a spus că instanța supremă era „incompetentă” și că majoritatea de 6-3 ar trebui să fie „absolut rușinată” de sine „pentru că nu a avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră”.

Președintele Curții Supreme, John Roberts, și judecătorii Amy Coney Barrett, Elena Kagan și Brett Kavanaugh au fost prezenți la discurs. Roberts, Barrett și Kagan s-au numărat printre cei șase judecători care au considerat că tarifele de urgență, pe care Trump le-a impus unilateral aproape tuturor țărilor anul trecut, erau ilegale în conformitate cu Legea privind puterile economice de urgență internaționale.

„Salvăm țara, banii pe care îi încasăm”, a spus Trump în timpul discursului său, lăudându-se că a reușit să „rezolve” războaiele folosind tarifele. Trump a spus că intenționează să folosească noi legi, nu IEEPA, pentru a ocoli Congresul și a impune din nou tarife globale.

Trump a adăugat: „Este deja testat și aprobat”.

07:37

Trump se laudă cu reformele din sănătate și atacă Obamacare: „O escrocherie”

Donald Trump a folosit discursul privind Starea Națiunii de marți seară pentru a pune accent pe realizările administrației sale în domeniul sănătății, în special în cel de-al doilea mandat prezidențial. Președintele a prezentat inițiativa „TrumpRX” ca fiind un instrument-cheie pentru reducerea „costurilor zdrobitoare” ale îngrijirii medicale în Statele Unite.

Adresându-se membrilor Congresului, Trump a criticat dur așa-numita „Legea asistenței medicale inaccesibile” ca fiind una dintre „cele mai mari escrocherii ale timpului nostru” și ca un cadou pentru industrie.

„A fost concepută pentru companiile de asigurări, nu pentru oameni”, a spus Trump despre Legea privind îngrijirea medicală accesibilă.

Trump a susținut că, de la începutul celui de-al doilea mandat, administrația a redus drastic prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, inclusiv prin politica „națiunii celei mai favorizate”, care leagă costurile medicamentelor din SUA de cele mai mici prețuri plătite în alte țări.

„Am redus prețul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă de la cel mai ridicat din întreaga lume la cel mai scăzut”, a afirmat Trump marți.

Trump a prezentat, de asemenea, o femeie din public, Katherine Rayner, pe care a descris-o ca fiind „prima clientă” a TrumpRX.

Trump a spus că Rayner și soțul ei au apelat la TrumpRX după ce s-au luptat cu infertilitatea și tratamentul FIV.

Potrivit lui Trump, un medicament pentru fertilizare in vitro costa 4.000 de dolari. Prin intermediul TrumpRX, a spus el, Rayner a putut să îl cumpere cu mai puțin de 500 de dolari, economisind peste 3.500 de dolari.

„Katherine, ne rugăm cu toții pentru tine”, a spus Trump, în aplauzele audienței. „Vei fi o mamă minunată.”

07:35

Trump: JD Vance va conduce „războiul împotriva fraudei”

Pentru a combate frauda rampantă, Trump a anunțat că îl numește pe vicepreședintele JD Vance să conducă „războiul împotriva fraudei”.

„Când vine vorba de corupția care jefuiește, de fapt, jefuiește America, nu există un exemplu mai uimitor decât Minnesota, unde membrii comunității somaleze au jefuit aproximativ 19 miliarde de dolari de la contribuabilii americani”, a spus Trump.

„Avem toate informațiile și, în realitate, cifra este mult mai mare decât atât. Iar California, Massachusetts, Maine și multe alte state sunt și mai rău. Acesta este genul de corupție care distruge structura unei națiuni, și lucrăm la asta într-un mod pe care nu vi-l puteți imagina.”

„Așadar, în această seară”, a continuat el, „deși am început acum patru luni, anunț oficial războiul împotriva fraudei, care va fi condus de marele nostru vicepreședinte JD Vance.”

„El va rezolva problema”, a spus președintele, adăugând: „Și dacă vom reuși să descoperim suficiente fraude, vom avea de fapt un buget echilibrat peste noapte. Se va întâmpla foarte repede. Este vorba despre sume foarte mari. Vom echilibra bugetul.”

El i-a criticat dur pe autorii fraudei, spunând: „Pirații somalezi care au jefuit Minnesota ne reamintesc că există părți mari ale lumii în care mita, corupția și ilegalitatea sunt norma, nu excepția.”

„Importarea acestor culturi prin imigrație nelimitată și frontiere deschise aduce aceste probleme chiar aici, în SUA. Și poporul american este cel care plătește prețul prin facturi medicale mai mari, rate mai mari la asigurările auto, chirii mai mari, impozite mai mari și, poate cel mai important, criminalitate. Ne vom ocupa de această problemă. Vom rezolva această problemă. Nu ne jucăm.”

07:33

Trump cere adoptarea „Legii împotriva tranzacțiilor cu informații privilegiate” și o ironizează pe Pelosi

Președintele Donald Trump a denunțat tranzacțiile cu informații privilegiate din Capitol Hill în timpul discursului său, îndemnând Congresul să „adopte fără întârziere Legea împotriva tranzacțiilor cu informații privilegiate”.

„Să ne asigurăm, de asemenea, că membrii Congresului nu pot profita în mod corupt de utilizarea informațiilor privilegiate. Ei au susținut acest lucru. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nancy Pelosi s-a ridicat în picioare dacă este aici?” – provocând o reacție în sală.

Declarațiile financiare ale familiei Pelosi au fost citate frecvent de criticii care solicită limite mai stricte privind tranzacționarea de acțiuni de către membrii Congresului.

Legea Stop Insider Trading Act, introdusă de reprezentantul Bryan Steil, ar interzice membrilor Congresului, soților/soțiilor și copiilor aflați în întreținere să cumpere acțiuni tranzacționate public și ar impune notificarea publică prealabilă înainte de orice vânzare, cu scopul de a depăși cerințele de raportare ale Legii STOCK din 2012.

Trump a anunțat, de asemenea, o nouă propunere privind economiile pentru pensie pentru lucrătorii care nu au acces la contribuții din partea angajatorului, promițând că guvernul federal va contribui cu până la 1.000 de dolari pe an, astfel încât mai mulți americani să poată beneficia de câștigurile pieței.

07:31

Trump se laudă cu „zero treceri ilegale” ale frontierei în ultimele nouă luni

Donald Trump s-a lăudat cu faptul că administrația sa a reușit să reducă la „zero” numărul străinilor ilegali admiși în SUA în ultimele nouă luni.

„După patru ani în care milioane și milioane de imigranți ilegali au trecut granițele noastre, fără niciun fel de restricții și controale, acum avem cea mai puternică și sigură frontieră din istoria Americii, de departe. În ultimele nouă luni, zero imigranți ilegali au fost admiși în Statele Unite”, a spus Trump.

El a adăugat că „fluxul de fentanil mortal peste granița noastră a scăzut cu un procent record de 56% într-un an”.

„Când am vorbit ultima dată în această cameră, acum 12 luni, tocmai moștenisem o națiune în criză, cu o economie stagnantă, inflație la niveluri record, o frontieră larg deschisă, recrutare îngrozitoare pentru armată și poliție, criminalitate rampantă în țară și războaie și haos peste tot în lume”, a spus el. „Dar în această seară, după doar un an, pot spune cu demnitate și mândrie că am realizat o transformare cum nimeni nu a mai văzut până acum și o schimbare radicală pentru toate timpurile”.

07:29

Trump, despre performanța Americii la Jocurile Olimpice

Președintele Donald Trump a anunțat că îi va conferi „cea mai înaltă distincție civilă”, Medalia Prezidențială a Libertății, portarului echipei masculine olimpice a SUA, Connor Hellebuyck.

„În curând îi voi înmâna lui Connor cea mai înaltă distincție civilă, care ne va fi acordată și care a fost acordată multor sportivi de-a lungul anilor”, a spus Trump. „Se numește cea mai înaltă distincție civilă din țara noastră, Medalia Prezidențială a Libertății.”

„Sportivii mari au obținut-o, cei mai buni. Și am considerat că el o merită”, a adăugat președintele.

Trump a spus că, în timpul vizitei echipei olimpice victorioase la Biroul Oval, s-a votat dacă să i se acorde sau nu medalia lui Hellebuyck.

„Am spus: «Nu o voi acorda dacă cineva votează împotriva». Și toți au ridicat rapid mâna. Așadar, vreau să vă mulțumesc tuturor. Ați făcut o treabă extraordinară. Sunteți niște campioni speciali. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Trump.

07:23

Trump își laudă rezultatele economice în fața Congresului și îi atacă pe democrați

Președintele Donald Trump și-a lăudat realizările economice și n-a ratat momentul să-i atace din nou pe rivalii democrați, comparând cu performanțele țării sub predecesorul său, scrie FoxNews.com.

„Administrația Biden și aliații săi din Congres ne-au adus cea mai gravă inflație din istoria țării noastre. Dar, în 12 luni, administrația mea a dus inflația de bază la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, iar în ultimele trei luni ale anului 2025, aceasta a scăzut la 1,7%”, a declarat Trump.

„Benzina, care a atins un vârf de peste 6 dolari pe galon în unele state sub predecesorul meu a fost, sincer, un dezastru este acum sub 2,30 dolari pe galon în majoritatea statelor și, în unele locuri, 1,99 dolari pe galon.”

Cel mai recent raport privind inflația publicat de Biroul de Statistică a Muncii a situat inflația națională la 2,4% în ianuarie, mai aproape de ținta de 2,0% a Rezervei Federale.

07:19

Donald Trump: „Trăim epoca de aur a Americii”

Președintele Donald Trump a susținut discursul anual în fața Congresului, afirmând că Statele Unite trăiesc „epoca de aur a Americii”. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre o națiune mai puternică, mai bogată și mai respectată ca niciodată.

Donald Trump a vorbit și despre apropierea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite, care va fi marcată pe 4 iulie, descriind momentul drept „o piatră de hotar epică”. „Încă nu ați văzut nimic”, a adăugat liderul de la Casa Albă, sugerând că realizările administrației sale vor continua.
„Aceasta este o epocă de aur pentru America”, a declarat președintele, reiterând ideea că a preluat conducerea unei „națiuni în criză”. Potrivit acestuia, sub mandatul său a avut loc „o schimbare radicală”, iar Statele Unite sunt „din nou respectate, poate ca niciodată până acum” pe scena internațională.

06:58

Trump vorbește despre Ucraina și Iran și revendică încheierea a „opt războaie”

Președintele Donald Trump a declarat că va aduce pacea „acolo unde poate”, dar nu va ezita să apere America.

Donald Trump a declarat că va urmări pacea în zonele de conflict, dar că securitatea Statelor Unite rămâne prioritară. „Voi aduce pacea acolo unde pot, dar nu voi ezita să apăr America”, a afirmat președintele în discursul său.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Trump a abordat subiectul doar în treacăt, susținând că acest conflict „nu ar fi existat” dacă el ar fi fost președinte. Liderul american nu a oferit detalii suplimentare și a trecut rapid la situația din Orientul Mijlociu.

În privința Iranului, Donald Trump a amintit că, în primul său mandat, a ordonat uciderea generalului Qasem Soleimani. Despre regimul de la Teheran, președintele SUA a afirmat: „Sunt oameni teribili la conducere, au rachete, amenință Europa”, menționând și reprimarea protestelor interne.

Trump a subliniat că există negocieri în curs cu Iranul, dar a transmis un mesaj ferm. „Suntem în negocieri, vor să facem o înțelegere, dar nu le vom permite niciodată să obțină arma nucleară. Eu prefer pe calea diplomatică. Dar un lucru e singur: nu voi permite sponsorului nr. 1 din lume al terorismului să obțină arma nucleară”, a declarat președintele.

Adevărul despre cele „opt războaie încheiate”

Într-un moment ulterior al discursului, Trump a revenit asupra afirmației potrivit căreia ar fi pus capăt la „opt războaie” în primele zece luni de mandat. El le-a mulțumit public ginerelui său, Jared Kushner, emisarului Steve Witkoff și secretarului de stat Marco Rubio, pe care l-a descris drept „cel mai bun secretar de stat” și despre care a spus că „oamenii îl plac”.

Printre conflictele menționate, Trump a inclus acordul fragil de încetare a focului din Gaza. „Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât și mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeți? Nimeni nu credea că este posibil”, a declarat el.

Președintele a repetat afirmația, deja considerată falsă, potrivit căreia „în primele 10 luni, am pus capăt la opt războaie”. O analiză publicată de CNN arată că această cifră este o exagerare evidentă.

Potrivit CNN, unele dintre conflictele invocate de Trump nu au fost, în realitate, războaie. De exemplu, disputa dintre Egipt și Etiopia este una diplomatică, legată de construcția unui baraj, iar tensiunile dintre Serbia și Kosovo nu au degenerat într-un război în timpul mandatului său.
Alte conflicte menționate, precum cele dintre Republica Democratică Congo și Rwanda sau dintre Thailanda și Cambodgia, au continuat sau au reizbucnit în ciuda acordurilor de pace negociate de administrația Trump. De asemenea, violențele din Gaza au continuat după acordul de încetare a focului, în pofida declarației președintelui că „războiul din Gaza, care se desfășoară la un nivel foarte scăzut, este aproape de final”.

06:58

Trump laudă NATO și spune că a forțat aliații să crească bugetele militare la 5%

Trump spune că a reconstruit armata şi aminteşte de realizarea sa de a-i face pe aliaţii din NATO să-şi crească cheltuielile la 5 la sută şi să plătească SUA pentru armele date Ucrainei. „Statele NATO sunt prietene”, menţionează el. „E o diferenţă foarte mare între 2 la sută neplătiţi şi 5 la sută plătiţi”.

„Nicio naţiune nu ar trebui să pună la îndoială hotărârea Americii. Avem cea mai puternică armată de pe pământ”, mai spune preşedintele.

06:58

Trump invocă doctrina Monroe și anunță lovituri împotriva „narcoteroriștilor” din America Latină

Trump trece la interesul SUA pentru emisfera de Vest – doctrina Monroe – şi menţionează campania de atacuri împotriva „narcoteroriştilor”.

În Mexic, am reuşit să doborâm un lider de cartel foarte important, spune el, referindu-se la „El Mencho”.

„Sunt foarte mândru de această realizare a militarilor americani”, spune Trump referindu-se la operaţiunea din Venezuela de capturare a fostului dictator Nicolas Maduro. „A fost o victorie colosală pentru securitatea SUA şi a deschis un drum nou pentru oamenii de acolo. Lucrăm îndeaproape cu noul lider, Delcy Rodriguez”, afirmă şeful Casei Albe.

El menţionează şi eliberarea deţinuţilor politici din Venezuela şi îi face o surpriză unei persoane din audienţă, aducându-l în sală pe unchiul ei, proaspăt eliberat.

Președintele Donald Trump a susținut un discurs record despre Starea Uniunii, într-un context intern și internațional extrem  de tensionat. Liderul de la Casa Albă și-a lăudat realizările, a lansat atacuri repetate la adresa adversarilor democrați și a sugerat, din nou, ideea unui al treilea mandat. Trump a abordat sumar subiectele de politică externă, Ucraina fiind doar menţionată în treacăt, în timp ce în privinţa Iranului a repetat că nu-i va permite să aibă arma nucleară.

