25 feb. 2026, 07:36, Actualitate
Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate: „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate”
Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate / Sursa FOTO: Mediafax

Traian Băsescu nu crede în „reforma” despre care vorbește premierul Ilie Bolojan. Fostul președinte al României este de părere că, deocamdată, Guvernul nu face altceva decât să taie din drepturile și beneficiile oamenilor, iar până la o reorganizare administrativă a țării mai este cale lungă.

În context, Băsescu îi recomandă primului-ministru să ia o pauză de la impunerea unor noi măsuri de austeritate.

Băsescu: „Nu discutăm despre nici o reformă”

În opinia fostului șef al statului, Ilie Bolojan nu a reușit nicio refirmă, ba, dimpotrivă, a învrăjbit toate categoriile sociale din țară. În plus, Băsescu este de părere că la Palatul Victoria acum doar se fac ajustări bugetare și nimic mai mult. Abia când Executivul va reuși să promoveze o lege privind reorganizarea administrativ-teritorială se va putea vorbi despre eficiență și reformă.

„Aș vrea să clarificăm. Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege ce se întâmplă. Nu discutăm despre nici o reformă. Discutăm despre ajustări bugetare, ajustări de cheltuieli. Reformă în administrație va fi când se va face reorganizarea administrativă. Aia se va numi reformă. Deocamdată suntem la stadiul la care tăiem”, a declarat Traian Băsescu într-o intervenție la postul B1 TV.

El a dat exemplu măsurile adoptate de Guvernul Boc în timpul crizei din 2008-2010, când s-a preferat menținerea locurilor de muncă și nu a salariilor mari.

„Eu îmi aduc aminte situația din 2010. Nu s-a mers pe ideea disponibilizărilor, ci pe ideea reducerii veniturilor cu 25%, dar cu menținerea tuturor salariaților în activitate, cu excepția celor care luau și pensie și salariu de la stat. În rest, toți care erau salariați în activitate au fost menținuți.

Dezavantajul a fost că, pentru a-i menține, a trebuit să facem această reducere cu 25% pentru toți. A fost o măsură de solidaritate: «Nu te dau afară, dar îți reduc salariul»”, a spus Băsescu.

Sfat pentru Bolojan de la un fost președinte

Printre altele, Traian Băsescu este de părere că premierul Ilie Bolojan ar face bine să ia o pauză de la tăieri salariale și concedieri și să se gândească mai mult înainte să decidă noi măsuri care vor afecta populația.

Recent, premierul a transmis că noile tăieri se vor îndrepta împotriva cadrelor militare.

„În momentul de față ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate care au generat tensiuni în toate categoriile sociale. Spunem că după magistrați a venit rândul militarilor. Dar, până în prezent, militarii aceștia cărora trebuie să le aplicăm noi măsuri legate de pensii au suportat toate măsurile luate până acum: creșterile de taxe, creșterile de accize. Cred că trebuie puțină chibzuință”, a subliniat Băsescu.

„Militarii nu sunt din altă țară și nu poți să spui «măresc acciza la combustibili, dar pentru militari nu; măresc taxele la mașini și la locuințe, dar pentru militari nu». Acest lucru nu poate fi făcut. Dar, să amâni puțin o dezbatere, o analiză a problemei pensionărilor, cred că se poate face”, este de părere fostul președinte al României.

