Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc

Tabel alcoolemie. Iată după câte ore te poți urca la volan, în funcție de câte beri ai consumat, precum și alte tipuri de băuturi alcoolice. Vezi mai jos, în articol, tabelul. De reținut faptul că datele sunt estimate, iar analiza este raportată la general.

În medie, corpul uman elimină aproximativ 0.10 – 0.15 grame la mie (g/l) pe oră. De reținut faptul că eliminarea alcoolului din sânge depinde de mulți factori individuali. Printre aceștia se numără greutatea, sexul, metabolismul, cât de recent ai mâncat și gradul de hidratare. Așa cum a fost menționat anterior, este vorba despre o analiză raportată la general (vezi mai jos).

Pentru datele de mai jos s-a luat în considerare un adult mediu de 80 de kilograme și au fost analizate mai multe „scenarii bahice”. În acest sens, după câte ore ar putea o persoană să conducă un autoturism, în funcție de câte beri sau alte băuturi alcoolice a consumat? Scurta analiză a fost făcută pentru 1 – 10 beri, pahare de vin, shot-uri de tequila și vodcă.

Bere

1 bere (5%) – cantitate aproximativă 0,5 litri – timp de așteptare de 2-3 ore;

2 beri – cantitate aproximativă 1 litru – timp de așteptare de 4-6 ore;

3 beri – cantitate aproximativă 1.5 litri – timp de așteptare de 6-9 ore;

4 beri – cantitate aproximativă 2 litri – timp de așteptare de 8-12 ore;

5 beri – cantitate aproximativă 2.5 litri – timp de așteptare de 10-15 ore;

6 beri – cantitate aproximativă 3 litri – timp de așteptare de 12-18 ore;

7 beri – cantitate aproximativă 3.5 litri – timp de așteptare de 14-21 ore;

10 beri – cantitate aproximativă 5 litri – timp de așteptare de 20-30 de ore.

Vin

1 pahar de vin (12%) – cantitate aproximativă 150 ml – timp de așteptare de 2-2.5 ore;

2 pahare de vin – cantitate aproximativă 300 ml – timp de așteptare de 4-5 ore;

3 pahare de vin – cantitate aproximativă 450 ml – timp de așteptare de 6-8 ore.

Tequila

1 shot de tequila (40%) – cantitate aproximativă 40 ml – timp de așteptare de 1.5-2 ore;

2 shot-uri de tequila – cantitate aproximativă 80 ml – timp de așteptare de 3-4 ore;

3 shot-uri de tequila – cantitate aproximativă 120 ml – timp de așteptare de 5-6 ore;

4 shot-uri de tequila – cantitate aproximativă 160 ml – timp de așteptare de 7-8 ore.

Vodcă

1 pahar de votcă (40%) – cantitate aproximativă 100 ml – timp de așteptre de 4.5-5.5 ore;

2 pahare de votcă – cantitate aproximativă 200 ml – timp de așteptare de 9-11 ore;

3 pahare de votcă – cantitate aproximativă 300 ml – timp de așteptare de 13.5-16.5 ore.

