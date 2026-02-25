Prima pagină » Actualitate » Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici

25 feb. 2026, 08:13, Actualitate
Analiștii economici au explicat pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România. Acest aspect ar putea să aibă loc doar dacă sunt îndeplinite două condiții majore. Ministrul Muncii susținuse că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, însă un analist economic a precizat că nu ar urma să aibă loc o indexare anul viitor. Detaliile, mai jos.

Începând cu data de 1 ianuarie 2027, pensiile românilor ar trebui să crească potrivit Ministrului Muncii Florin Manole. Oficialul s-a arătat optimist și a dat asigurări că pensiile vor urma să se indexeze cu 12%. Practic, ar însemna o creștere, în medie, cu 330 de lei. El a susținut că „înghețarea punctului de pensie nu trebuie să se mai întâmple în 1 ianurie 2027”.

Pentru indexarea pensiilor, ar fi necesară suma de 3.5 milioane de euro pentru a acoperi anul 2027, scrie Newsweek.ro.

Când ar putea să crească pensiile românilor

Analistul economic Adrian Negrescu explică motivul pentru care pensiile nu ar putea să se indexeze de la 1 ianuarie 2027. El mai susține că indexarea ar putea să aibă loc, în schimb, din ianuarie 2028.

„Atâta timp cât Guvernul se împrumută masiv pentru a plăti pensiile și salariile, e lesne de înțeles că o majorare a acestora poate interveni, probabil din 2028, plecând de la două condiții esențiale – în cazul pensiilor să crească numărul angajaților (contribuabilii la bugetul de pensii) iar în privința salariilor din sectorul bugetar să avem o reformă reala a aparatului public care să genereze fondurile necesare”, a spus analistul la Antena 3 CNN.

Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe, a susținut că ar fi „prematur” să se aducă în discuție, acum, despre dezghețarea pensiilor.

„Este prematur să discutăm despre dezghețare (n.r. pensiilor) în acest moment. Îmi doresc să fim în situația în care pe baza execuției bugetare din 2026, să putem arăta o îmbunătățire semnificativă a situației din care am venit. Altfel, ar fi doar promisiuni sau angajamente”, a spus Nazare la TVR.

