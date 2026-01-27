Prima pagină » Știri externe » Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

27 ian. 2026, 17:01, Știri externe
Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a lansat marți un apel public la unitate în Statele Unite, pe fondul tulburărilor și protestelor violente din statul Minnesota. Într-o apariție la emisiunea Fox & Friends, Melania Trump a declarat că „Trebuie să ne unim. Fac un apel la unitate. Sunt împotriva violenței, așa că vă rog, dacă protestați, faceți-o în mod pașnic”.

Declarația a fost făcută în timp ce Melania Trump își promova noul film documentar despre viața sa, intitulat „Melania”, a cărui lansare oficială este programată pentru 30 ianuarie 2026.

„Bună ziua, fac un apel la unitate. Știu că ieri soțul meu, președintele, a avut o discuție excelentă cu guvernatorul și primarul [din Minnesota], iar aceștia lucrează împreună pentru a asigura o situație pașnică, fără tulburări. Mă opun violenței, deci, vă rog, dacă protestați, faceți-o în mod pașnic. În aceste vremuri, trebuie să ne unim forțele”, a subliniat Melania Trump.

Reacția acesteia vine după ce două persoane au fost împușcate mortal de agenții ICE în Minneapolis, în cursul lunii ianuarie. Uciderea lui Alex Pretti și Renee Good au declanșat proteste față de modul în care agenții de la imigrare aplică legile sub administrația lui Donald Trump.

Alex Pretti, împușcat de agenții ICE pe 24 ianuarie 2026

Prima Doamnă a menționat că ea și președintele au avut discuții „foarte bune” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, un opozant al lui Donald Trump, și cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, pentru a asigura ordinea fără a recurge la violență. Anterior acestui apel, președintele Trump amenințase cu invocarea Legii Insurecției din 1807 pentru a trimite forțele militare în Minnesota în scopul înăbușirii revoltelor.

Renee Good, împușcată de agenții ICE pe 7 ianuarie 2026

Trump a declarat într-un interviu acordat marți dimineață emisiunii radio „Sid & Friends in the Morning” că apelurile sale cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, și guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, au fost „foarte bune” și „foarte respectuoase”. Întrebat despre posibilitatea unui compromis cu oficialii din Minnesota, Trump a spus: „Cred că da”.

Donald Trump a spus că agenții ICE sunt în Minnesota doar pentru a-i prinde pe infractori. „Dați-ne doar infractorii voștri. Și dacă ne dați infractorii, totul dispare. [Agenții ICE] sunt acolo să-i prindă pe criminali.”

Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, a declarat ieri într-un editorial din Wall Street Journal că „Departamentul de Corecție din Minnesota onorează toate ordonanțele federale și locale de reținere, notificând Imigrația și Vama atunci când o persoană aflată în custodia sa nu este cetățean american”.

Recomandările autorului:

Premierul Keir Starmer râde de ochelarii „Top Gun“ purtați de Macron la Davos: „Vorbește cu mine, Goose”

Viktor Orban și Robert Fico merg cu Ursula von der Leyen la CJUE. De ce dă în judecată 2 țări europene chiar Consiliul European

A fost lansat trailerul documentarului „Melania”, în care soția lui Trump este protagonistă, iar producător executiv este președintele SUA însuși

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
FLASH NEWS Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig
17:01
Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig
FLASH NEWS Premierul Keir Starmer râde de ochelarii „Top Gun“ purtați de Macron la Davos: „Vorbește cu mine, Goose”
16:01
Premierul Keir Starmer râde de ochelarii „Top Gun“ purtați de Macron la Davos: „Vorbește cu mine, Goose”
JUSTIȚIE Viktor Orban și Robert Fico merg cu Ursula von der Leyen la CJUE. De ce dă în judecată 2 țări europene chiar Consiliul European
15:47
Viktor Orban și Robert Fico merg cu Ursula von der Leyen la CJUE. De ce dă în judecată 2 țări europene chiar Consiliul European
FLASH NEWS Filmul lui Leonardo DiCaprio conduce nominalizările la premiile BAFTA. Ce „tinere talente“ i-ar putea „fura“ trofeul pentru cel mai bun actor
15:09
Filmul lui Leonardo DiCaprio conduce nominalizările la premiile BAFTA. Ce „tinere talente“ i-ar putea „fura“ trofeul pentru cel mai bun actor
CONTROVERSĂ Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
14:34
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
17:41
Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe