Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a lansat marți un apel public la unitate în Statele Unite, pe fondul tulburărilor și protestelor violente din statul Minnesota. Într-o apariție la emisiunea Fox & Friends, Melania Trump a declarat că „Trebuie să ne unim. Fac un apel la unitate. Sunt împotriva violenței, așa că vă rog, dacă protestați, faceți-o în mod pașnic”.

Declarația a fost făcută în timp ce Melania Trump își promova noul film documentar despre viața sa, intitulat „Melania”, a cărui lansare oficială este programată pentru 30 ianuarie 2026.

„Bună ziua, fac un apel la unitate. Știu că ieri soțul meu, președintele, a avut o discuție excelentă cu guvernatorul și primarul [din Minnesota], iar aceștia lucrează împreună pentru a asigura o situație pașnică, fără tulburări. Mă opun violenței, deci, vă rog, dacă protestați, faceți-o în mod pașnic. În aceste vremuri, trebuie să ne unim forțele”, a subliniat Melania Trump.

Reacția acesteia vine după ce două persoane au fost împușcate mortal de agenții ICE în Minneapolis, în cursul lunii ianuarie. Uciderea lui Alex Pretti și Renee Good au declanșat proteste față de modul în care agenții de la imigrare aplică legile sub administrația lui Donald Trump.

Prima Doamnă a menționat că ea și președintele au avut discuții „foarte bune” cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, un opozant al lui Donald Trump, și cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, pentru a asigura ordinea fără a recurge la violență. Anterior acestui apel, președintele Trump amenințase cu invocarea Legii Insurecției din 1807 pentru a trimite forțele militare în Minnesota în scopul înăbușirii revoltelor.

Trump a declarat într-un interviu acordat marți dimineață emisiunii radio „Sid & Friends in the Morning” că apelurile sale cu primarul din Minneapolis, Jacob Frey, și guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, au fost „foarte bune” și „foarte respectuoase”. Întrebat despre posibilitatea unui compromis cu oficialii din Minnesota, Trump a spus: „Cred că da”.

Donald Trump a spus că agenții ICE sunt în Minnesota doar pentru a-i prinde pe infractori. „Dați-ne doar infractorii voștri. Și dacă ne dați infractorii, totul dispare. [Agenții ICE] sunt acolo să-i prindă pe criminali.”

Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, a declarat ieri într-un editorial din Wall Street Journal că „Departamentul de Corecție din Minnesota onorează toate ordonanțele federale și locale de reținere, notificând Imigrația și Vama atunci când o persoană aflată în custodia sa nu este cetățean american”.

