Doi români, ARESTAȚI la Milano după ce au furat peste 2.000 de colete de la Amazon. Paguba se ridică la zeci de mii de euro

Doi cetățeni români, în vârstă de 25 și 30 de ani, au fost arestați, iar un al treilea, de 24 de ani, a este cercetat în libertate după ce carabinierii italieni au descoperit un depozit ilegal plin cu peste 2.000 de colete Amazon, furate din lanțul logistic al companiei. Valoarea prejudiciului este estimată la zeci de mii de euro, potrivit Parchetului din Milano.

Autoritățile italiene au descoperit un depozit ilegal cu peste 2.000 de pachete Amazon furate, în urma unei operațiuni desfășurate în localitatea Rodano, provincia Milano. Descoperirea a fost făcută de Carabinierii din Pioltello, care au găsit mii de colete sigilate într-o hală industrială abandonată.

Potrivit publicației ANSA, în interiorul spațiului se aflau electrocasnice, echipamente IT și produse electronice de ultimă generație, toate având etichetele originale Amazon. Valoarea totală a prejudiciului nu a fost stabilită cu exactitate, însă anchetatorii estimează pierderi de zeci de mii de euro pentru gigantul american, scrie Gazetaromaneasca.com.

În urma intervenției, doi români, cu vârste de 25 și 30 de ani, au fost arestați, iar un al treilea, de 24 de ani, a fost cercertat în libertate. Toți cei trei sunt fără antecedente penale, au transmis anchetatorii.

În momentul percheziției, carabinierii au găsit în curtea halei un camion cu numere de înmatriculare românești, încărcat cu pachete Amazon. Vehiculul și depozitul au fost plasate sub sechestru, iar marfa a fost transferată într-un spațiu securizat.

Anchetatorii cred că spațiul funcționa ca centru de stocare și redistribuire a coletelor furate din lanțul de transport al companiei.

Procuratura din Milano investighează acum dacă cei trei români făceau parte dintr-o rețea mai amplă de furturi logistice. Se analizează traseele de livrare, punctele de colectare și posibile complicități interne.

Primele ipoteze sugerează că pachetele ar fi fost interceptate înainte de livrarea către curierii finali, cel mai probabil în timpul transportului între centrele de distribuție.

Reprezentanții Amazon au transmis că lucrează strâns cu carabinierii și Parchetul din Milano pentru a identifica breșele de securitate.

„Siguranța clienților și protejarea lanțului de distribuție sunt priorități absolute pentru noi. Vom intensifica măsurile de control în toate depozitele regionale”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Bloomberg.

Cei doi români arestați se află în custodia autorităților italiene și urmează să fie prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.