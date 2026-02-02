După Simion, care a declarat la Gândul că lunile martie-aprilie vor aduce schimbări majore în România, acum și Gheorghe Piperea face o predicție neagră pentru Bolojan: „Aproape 100% până la final de februarie pleacă”

După declarațiile liderului AUR, George Simion, care a afirmat la Gândul că lunile martie și aprilie vor aduce schimbări majore pe scena politică, o nouă prognoză dură vine din partea europarlamentarului Gheorghe Piperea. Acesta susține că plecarea premierului Ilie Bolojan este aproape sigură până la finalul lunii februarie.

Piperea a declarat că rolul lui Bolojan la conducerea Guvernului s-a încheiat și că acesta ar mai rămâne doar pentru a forța adoptarea unui nou pachet de austeritate.

„Aproape 100% până la sfârșitul lunii februarie, Bolojan pleacă. Rolul lui acolo s-a terminat, deci probabil că mai vrea să treacă un al treilea pachet și austeritate și după aceea bugetul.”

Europarlamentarul a ridicat și problema succesorului și a afirmat că toate variantele posibile ar crea dificultăți pe scena politică.

„Problema care se pune este cu cine îl înlocuim. Dacă îl înlocuim cu Grindeanu, avem o problemă. Dacă îl înlocuim cu Predoiu, avem o problemă. Dacă însă vine cineva agreat de domnul Nicușor, avem o problemă la cub, nu la pătrat.”

AUTORUL RECOMANDĂ: