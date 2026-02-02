Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democrației în Europa”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, scrie newsmaker.md.

„Încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza fostele state sovietice se numără printre cele mai mari amenințări la adresa păcii și stabilității în Europa”, afirmă Hermstad. „Maia Sandu și Republica Moldova duc o luptă în numele nostru, al tuturor, iar Europa ar trebui să fie profund recunoscătoare pentru leadershipul ei”, mai scrie parlamentarul norvegian pe rețele.

Hermstad susține că, „în pofida presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”. Deputatul norvegian mai declară că apărarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe ascunse reprezintă o formă de construire a păcii care se încadrează pe deplin în mandatul Comitetului Nobel.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene, reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat”, a mai spus el.

