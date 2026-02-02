Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: PSD îi dă șah, dacă nu chiar șah mat, lui Ilie Bolojan

Ion Cristoiu: PSD îi dă șah, dacă nu chiar șah mat, lui Ilie Bolojan

02 feb. 2026, 12:26, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție comunicatul de presă transmis de PSD, după ședința care a avut loc dumincă, 1 februarie 2026. Publicistul a susținut că „PSD îi dă șah, dacă nu chiar șah mat, lui Ilie Bolojan”.

„Citez: PSD consideră că adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă. Aceste afirmații nu sunt dintr-un interviu dat de Sorin Grindeanu, nu sunt declarațiile pe Facebook sau pe X ale unui lider PSD. Nu se constituie într-un răspuns la o întrebare pusă de o coțofană la o conferință de presă.

Ele sunt primele rânduri dintr-un comunicat de presă al Partidului Social Democrat dat după ședința consiliului politic național și în acest sens se spune că PSD a decis duminică (…) să susțină în regim de urgență adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costurilor vieții”, a spus Ion Cristoiu.

„Ilie Bolojan vrea continuarea politicii de austeritate, fără nicio nuanță”

„Este o decizie a celui mai important for de conducere colectiv al PSD, înaintea Congresului, și este vorba de un comunicat oficial. Este vorba, așadar, de o poziție, și anume că toate acestea sunt nenegociabile de la care nu se poate da înapoi, indiferent de reacția partenerilor de coaliție sau a lui Nicușor Dan, decât prin convocarea unei noi ședințe a consiliului politic național și refacerea sau revocarea acestei decizii.

După părerea mea, este un eveniment capital. M-am uitat în dimineața asta. Presa din România nu dă nicio atenție acestei declarații. (…) Este un soi de șah, dacă nu șah mat, dat lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan are și gruparea useristă din coaliție (…), putem spune că în cadrul coaliției există, sub conducerea lui Ilie Bolojan, o puternică grupare useristă. El vrea continuarea politicii de austeritate, fără nicio nuanță. În momentul în care PSD a propus ca asumarea răspunderii să fie și pentru un pachet de austeritate, dar și pentru relansare economică, el a sărit în sus și a început să vorbească despre guvern minoritar. A spus că în niciun caz nu se poate întâmpla așa ceva.

Iată, însă, că PSD vine nu numai cu un pachet de relansare economică, dar, repet, și de solidaritate. Potrivit acestui comunicat, propune acordarea unui sprijin financiar în 2 tranșe egale, aprilie – decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane, care sunt pensionari; introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile, după liberalizarea prețurilor la gaze. PSD susține ferm că nu va accepta vreun leu tăiat din bugetul educației. (…) Deci, acum, pe lângă pachetul de relansare economică, PSD a venit cu pachetul de solidaritate”, a spus publicistul.

„Este clar că ne aflăm în fața unui șah, dacă nu șah mat, dat lui Bolojan”

„Ar putea fi acuzat de către useriști, tefeliști ca pachetul de pomeni electorale. Este normal, o poziție a unui partid de stânga care se află în coaliție cu partide de dreapta. Problema este că eu nu prea văd… pentru Bolojan sunt 2 posibilități. Să fie de acord ca odată cu măsurile de austeritate să se promoveze și acest pachet de solidaritate. Dar asta înseamnă că l-au făcut pulbere ca politică. (…) Sau nu acceptă și, atunci, nu se va vota nici bugetul și nu se va vota nici acel pachet de austeritate. Deci este clar că ne aflăm în fața unui șah, dacă nu șah mat, dat lui Bolojan”, a conchis publicistul.

