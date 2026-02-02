Scandalul Epstein a prins în plasă atât politicieni de rang înalt, cât și membri ai familiilor regale europene. Legătura dintre Mette-Marit, prințesa Moștenitoare a Norvegiei, și Jeffrey Epstein a devenit publică încă din anul 2019, dar a reapărut în atenția presei recent, odată cu desecretizarea ultimului lot de documente de către Departamentul de justiție al Statelor Unite, scrie The Guardian.

Norvegienii știau despre relația dintre Mette-Marit și Epstein de acum șapte ani, când jurnaliștii de investigație norvegieni au descoperit această legătură. Investigația a determinat-o pe prințesa norvegiană să-și ceară scuze în 2019, iar aceasta a spus că a întrerupt contactul încă din 2013 pentru că acesta folosea conexiunea Casei Regale Norvegiene pentru a-i influența pe alții. Cu toate acestea, ultimele e-mailuri includ un mesaj de la și după această perioadă.

Mette-Marit și Jeffery Epstein au menținut o relație de prietenie între 2011 și 2014, după ce Epstein fusese deja condamnat pentru pedofilie în 2008. Potrivit documentelor publicate de DOJ, prințesa moștenitoare a Norvegiei a glumit despre „săptămâna nevrotică” petrecută cu regizorul de film Woody Allen, i-a cerut lui Epstein sfaturi despre tapet și a stat la casa sa din Palm Beach, Florida.

Mesajele dintre Mette-Marit și Epstein arată că relația dintre cei doi era foarte apropiată

Numele prințesei apare de peste 1.000 de ori în fișierele recent publicate de către Departamentul de justiție. E-mailurile dintre cei doi dezvăluie un ton neobișnuit de familiar, unde prințesa i-a scris lui Epstein fraze precum „îmi gâdili creierul” (you tickle my brain), „îmi lipsește prietenul meu nebun” sau „mă faci să zâmbesc”.

Într-un schimb de mesaje din 2012, când Epstein spunea că este la „vânătoare de soții”, Mette-Marit a glumit spunând că Parisul este „bun pentru adulter” și că „femeile din Scandinavia sunt un material de soție mai bun”. A existat și o discuție bizară în care prințesa l-a întrebat pe Epstein dacă ar fi nepotrivit să îi sugereze fiului ei de 15 ani un tapet cu „două femei goale purtând o placă de surf”.

Mette-Marit nu a reușit să înțeleagă suficient de repede ce fel de persoană era Epstein

Casa Regală a confirmat că Mette-Marit a locuit timp de patru zile în reședința lui Epstein din Palm Beach, Florida, în 2013, prin intermediul unui prieten comun, dar a subliniat că aceasta nu a vizitat niciodată insula privată a acestuia. „Am dat dovadă de o judecată slabă și regret profund că am avut vreun contact cu Epstein. Este pur și simplu jenant”, a spus Mette-Marit într-un comunicat emis de palatul regal.

În declarația sa de sâmbătă, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, și-a exprimat „profunda simpatie și solidaritate” cu victimele lui Epstein și a spus că este responsabilă „pentru că nu a verificat mai îndeaproape antecedentele lui Epstein și nu a înțeles suficient de repede ce fel de persoană era”. Nu există nicio sugestie că Mette-Marit ar fi făcut ceva greșit. E-mailurile văzute de acest titlu de presă nu arată nicio informație despre abuzurile comise de Epstein asupra femeilor.

Fiul prințesei moștenitoare, implicat la rândul său într-un scandal sexual

Fiul prințesei moștenitoare se confruntă și el săptămâna aceasta cu instanța pentru patru capete de acuzare de viol, precum și pentru agresiune și abuz. Cazul tânărului Marius Borg Høiby a șocat Norvegia cu acuzațiile mai multor femei cu privire la comportamentul său, inclusive amenințări cu moartea și violență.

