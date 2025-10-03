DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare.

„Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, care este ultima șansă, se va dezlănțui iadul împotriva grupării Hamas, cum nu a mai văzut nimeni până acum. Va fi pace în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul”, a avertizat Trump.

Președintele american a dezvăluit planul alături de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la începutul săptămânii. Propunerea lui Trump ar plasa Fâșia Gaza sub controlul unui comitet de guvernare temporar condus chiar de președintele american. Fostul premier britanic Tony Blair ar putea fi, la rândul său, implicat în planul lui Trump.

Potrivit planului, civilii nu ar fi obligați să evacueze teritoriul însă gruparea Hamas ar fi obligată să se dezarmeze și să elibereze toți ostaticii israelieni.

Trump depune eforturi pentru a opri războiul din Fâșia Gaza

Gruparea Hamas a transmis că va analiza propunerea și va oferi un răspuns în următoarele zile, potrivit agenției de presă The Associated Press.

Trump a depus eforturi pentru a opri războiul din Fâșia Gaza, care se desfășoară de pe 7 octombrie 2023. Într-o postare anterioară de pe rețelele de socializare, președintele a încercat să crească presiunea asupra mișcării islamiste.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte” a teritoriului palestinian, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu președintele SUA despre oprirea războiului din Fâșia Gaza.

